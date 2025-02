Un equipo jordano asumirá los trabajos «más delicados» con los obuses en Vigo

Las publicaciones especializadas sitúan el arranque de la industria armamentística de Jordania en un decreto real de 1999, firmado por el actual monarca, Abdalá II bin Al Hussein. Esta orden creó el King Abdullah II Design and Development Bureau (JODDB), una especie de holding empresarial adscrito a las Fuerzas Armadas y que cuenta con filiales especializadas en transporte militar, desarrollo e investigación, servicios de seguridad o fabricación de armamento. También, sí, de obuses de artillería. De modo que este conglomerado tiene muchas posibilidades de ser el fabricante del material explosivo que lleva en Vigo desde el 26 de enero, a bordo de un buque (HC Eva Marie) que sufrió un corrimiento de carga con el que 9 de los 96 contenedores resultaron dañados, como desveló FARO. No hay confirmación oficial —se ha desplegado un tupido manto de confidencialidad—, pero estos obuses sí fueron, en todo caso, fabricados en este país «estratégico» para la Unión Europea o Estados Unidos.

Equipos militares fabricados por el grupo público JODDB.

Para que el mercante de bandera de Antigua & Barbuda pueda retomar su ruta —partió del puerto jordano de Áqaba el 15 de enero y tenía que haber arribado al alemán de Emden el 28 del mismo mes—, la carga que está en los contenedores dañados debe ser trasladada a recipientes nuevos, aislada de los demás y trincada a la estructura del buque. El plan de seguridad para ejecutar este proceso ya se ha elaborado, en espera de su validación definitiva, según ha podido verificar este periódico. Aunque la mayor parte de las tareas indicadas en este programa serán asumidas por profesionales de estiba, las «más delicadas» las realizará un equipo extranjero. Del país de fabricación de los obuses, concretamente. La tramitación de los visados está en marcha.

El procedimiento será delicado necesariamente por el tipo de material que transporta el barco, gestionado por una empresa alemana. La evaluación de la carga de estos contenedores dañados, en la que participó un representante de la compañía responsable de la carga (de Stuttgart), confirmó que estos dispositivos explosivos no habían sufrido daños y que éstos se limitaron a la estructura de los propios contenedores. No hay fecha todavía para que el HC Eva Marie, que antes de recalar en Vigo pasó en los dos últimos meses por las terminales de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Las Palmas, Sunderland (Reino Unido), Brunsbüttel (Alemania), Barcelona, Port Said (Egipto), Jeddah (Arabia Saudí), Áqaba (Jordania) y Suez (de nuevo Egipto).

La mercancía del barco está clasificada como «materias y objetos explosivos» de Clase 1, división 1.1 y Grupo E. Por sus características son aquellos «capaces de producir una explosión en masa con la consiguiente liberación instantánea de energía ocasionando daños, por efecto de onda de presión con posibles proyecciones de fragmentos». El mercante estuvo a punto de salir el sábado día 1; pasó a estar custodiado por efectivos policiales después de las consultas formales realizadas por FARO sobre su plan de seguridad a Puertos del Estado, Praza da Estrela y la Dirección General de Emergencias.

