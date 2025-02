Deniegan la semilibertad a «Papuchi» ante el riesgo de reincidencia «alto»

Aún sin haber cumplido una cuarta parte de su condena, ni haber disfrutado de permisos de salida de forma regular, Carlos Viéitez Iglesias, «Papuchi», –el hostelero vigués condenado por abusos sexuales a 16 menores de entre 13 y 17 años de edad –ha solicitado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº2 de Pontevedra pasar a un tercer grado penitenciario, o lo que es lo mismo, tener un régimen de semilibertad, que permite a los internos cumplir parte de su condena fuera de la prisión. Esta petición fue denegada y, tras recurrir a la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, los magistrados han ratificado esta negativa manteniendo para él un segundo grado penitenciario: tendrá que seguir cumpliendo su elevada pena en prisión.

Precisamente fue la gravedad de los hechos cometidos y la «larga duración de la condena» , siendo castigado con penas que suman 36 años de cárcel, con un máximo de tiempo efectivo en la cárcel de 12 años y tres días (correspondiente con el triple de la pena más alta impuesta), lo que motiva el rechazo a su petición. Pero también la asunción de los hechos, es decir, su negativa al reconocimiento y aceptación de los mismos, tal y como se pone de manifiesto en el informe de los psicólogos del centro penitenciario.

En el auto, fechado a octubre de 2024 y contra el que no cabía recurso ordinario, recoge que la admisión de los hechos delictivos por parte de «Papuchi» es «deficitaria», reconociendo «únicamente parte», que existe una «distorsión» acerca de lo sucedido, «minimizando su gravedad así como su grado de responsabilidad a pesar de verbalizar arrepentimiento y conciencia de haberse equivocado o de haber cometido un error dejándose llevar...». Pero sobre todo, dentro de las múltiples razones esgrimidas por la Sala destaca una: «la existencia de un pronóstico de reincidencia alto».

Esta realidad trasladada por los profesionales discrepa con el recurso presentado por Viéitez, donde negaba no aceptar los hechos, descartaba la reiteración delictiva y alegaba contar con apoyo familiar y oferta laboral.

Sus argumentos no fueron secundados por la Audiencia de Vigo, que vuelve a remitirse al contenido del último auto que emitió contra él y que le denegaba este régimen penitenciario de semilibertad. «Por el momento no puede inferirse una capacidad en el penado para llevar un régimen de semilibertad. No habiendo cumplido ni tan siquiera la primera cuarta parte de la pena que impide que se haya producido un efecto intimidatorio; unido a la existencia de un pronóstico de reincidencia alto determina que se considera correcta la clasificación en segundo grado pues se hace preciso un mayor periodo de observación y el previo disfrute regular de permisos», esgrime el auto que concluye de forma radical: «el penado no está preparado para llevar a cabo una vida adecuada en régimen de semilibertad».

Programa terapéutico

Otro de los motivos que secundarían su continuación en prisión es la realización de un programa de control de agresiones sexuales. Lo cierto es que su realización escapa a la voluntad del propio «Papuchi», ya que tal y como se recoge en el auto, Carlos Viéitez no ha podido someterse a este programa específico ya que «no está disponible en el Centro Penitenciario».

A este respecto, y tras consultar con fuentes penitenciarias, han confirmado que estos programas, de 18 meses de duración, salen a concurso y en este momento se ha iniciado un nuevo programa, por lo que mientras se ha concurrido al mismo, es posible que no estuviera disponible en el penal. Matizan que se trata de un momento puntual al terminarse la edición pasada y arrancar, en diciembre, una nueva edición de estos programas terapéuticos.