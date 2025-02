La danza macabra de lo bello y tenebroso

Una danza de intención satírica, política y poética. Un espectáculo que se adentra en el arquetipo de lo bello y tenebroso. Eso es lo que el coreógrafo coruñés Javier Martín ofreció ayer en el auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), en la celebración del décimo aniversario del Festival Nas Ondas, con el espectáculo «Beltenebros».

Acompañado de la pianista Haruna Takebe y la camarógrafa y perfomrer Masako Hattori, pusieron sobre las tablas un híbrido entre coreografía, concierto y cine expandido. «Es un ejercicio de cine en tiempo real», explicaba este investigador de las artes en movimiento que aborda la danza desde una perspectiva transdisciplinar en relación con distintas artistas. Con la interacción con exvotos anatómicos, el espectáculo reinterpreta los síntomas del cuerpo disfórico y bebe de las danzas macabras que se extienden por Europa en la Alta Edad Media.

Además, con su último proyecto —ha puesto en escena más de treinta por todo el planeta—, entra «de lleno en pensar qué es el fascismo». Me he dado cuenta de que quizás el fascismo sea una revolución conservadora que intenta amarrarnos. Se sostiene en imaginarios que generan una ficción que destruye capacidades, voluntades y afectos. Son juegos de poder que sostienen el privilegio», expone.

El Festival Nas Ondas continúa tras el fin de semana con la Semana de la Música Antigua, que abordará «con un soplo de aire fresco» la música del periodo barroco.

El punto de partida es el grupo Artificio Barroco, con «If music be the food of love», con obras de los compositores Henry Purcell, Tobias Hume, Henry Eccles y John Blow. Será el lunes, a las 20 horas, en el auditorio del conservatorio superior. Al día siguiente se establecerán sinergias entre la música antigua y la danza, mediante la improvisación en Corpos Sonoros II, a las 17.30 horas. El miércoles, la clavecinista ucraniana Nataliia Sirkorska dará un concierto-conferencia a las 12 horas y, a las 19.30, Diego Ruenes hablará sobre «¿Qué es la música antigua?».