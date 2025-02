Caballero, a Rego: «Vino de A Coruña a decirnos cómo tenemos que ir a Madrid»

La nueva autovía en túnel entre Vigo y Porriño continúa enfrentando a los distintos partidos políticos. El diputado del BNG, Néstor Rego, reclamaba ayer que esta infraestructura no debe ser ejecutada porque existe una alternativa «más eficaz y eficiente», que sería la supresión del peaje de la AP-9 entre Vigo y Porriño, con actuaciones para mejorar las conexiones y corregir las deficiencias de seguridad de la A-55. Es más, el BNG reclamará que se retire el anteproyecto del túnel o se deje en suspenso mientras no se haga un estudio sobre esa alternativa menos costosa, y pedirá la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del secretario de Estado, José Antonio Santano, para que expliquen «por qué no se estudió esta otra opción».

La respuesta del alcalde, Abel Caballero, no tardó en llegar. En referencia a Rego, denunció que «vino a decirnos desde A Coruña a Vigo cómo tenemos que ir a Madrid». El regidor olívico se mostró muy crítico con la propuesta del BNG de pedir la gratuidad de la AP-9 a Tui como alternativa al túnel. «Lo que proponen es ir de Vigo a Puxeiros casi cinco kilómetros por la A-55, allí entrar en la AP-9, un acceso muy complicado, y recorrer 5 kilómetros hasta Atios, casi hasta Tui. Es lo que propone que hagamos. Veinte kilómetros cuando el gobierno dice que se puede reducir a 6,1, y solo 8,5 en autopista», indicó.

Caballero criticó que el BNG le diga al Gobierno que no gaste el dinero en Vigo, «como hizo Feijóo». «No puede venir aquí e insultar a la ciudad. Nadie coge la AP-9 para ir a Porriño», sentenció, a la vez que denunciaba las históricas posturas del BNG en asuntos clave para Vigo. «Apoyaron que la ciudad se quedase sin caja de ahorros, dijeron no a la Alta Velocidad, no también a una autovía...», recordó.

La propuesta del PP

El PP de Vigo reclamó ayer extender la AP-9 y la A-55 la prueba piloto aplicada con éxito en Alicante con la AP-7 y la A-70, para así reducir el tráfico y la siniestralidad vial entre la ciudad olívica y Porriño. Un proyecto, recuerda el PP, que Óscar Puente anunció en 2024 como una solución «rápida e inteligente» para descongestionar la autovía a su paso por Alicante. «¿Por qué en el Mediterráneo se pueden aplicar estas mejoras y aquí no?», se pregunta el portavoz del PP de Vigo, Miguel Martín.