Vigo respalda a campaña para que «lubre» entre no dicionario da RAG

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, mostrou o seu apoio á campaña de Luar na Lubre para incorporar «lubre» ao dicionario da Real Academia Galega.

Abel Caballero trasladou a Bieito Romero, líder e fundador de Luar na Lubre, o seu respaldo para a iniciativa que veñen de encentar para recuperar esta palabra, que figuraba no dicionario de Xosé Luís Franco Grande de 1968.

«É unha palabra fermosísima polo que apoio que a Real Academia Galega a incorpore ao seu dicionario», apuntou o rexedor, explicando que «lubre» está fóra da publicación da RAG nestes momentos.

Ol líder de Luar na Lubre, Bieito Romero, nunha reunión onte con Abel Caballero. / FdV

Lembrou Caballero que a palabra «lubre», que forma parte do nome da formación folk, aparecía no Dicionario galego-castelán de Xosé Luís Franco Grande, editado por Galaxia e cuxa primeira edición se publicou en 1968. Lubre é o «bosque ou lugar sacro onde os antigos druídas celebraban os seus cultos nocturnos á luz da lúa».

Luar na Lubre está iniciando unha campaña para promover a inclusión deste termo no dicionario da RAG procurando o apoio de diferentes entidades, a primeira delas o Concello de Vigo.

Amais, na reunión celebrada entre o alcalde e Bieito Romero, o líder e fundador de Luar na Lubre presentou o novo libro-disco da formación: Luar na Lubre XX. Encrucillada, que presentarán por primeira vez en concerto en Vigo. Será o sábado, 15 de febreiro, no Teatro Afundación, ás 20:00 horas. Tal e como apuntou Caballero, a xira servirá de antesala á celebración do 40 aniversario do grupo en 2026. «É un dos grupos de folk máis importantes de Europa».