Una red de psicólogos ofrecerá terapia grupal en centros de salud

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no contempla la posibilidad de que Ribera Povisa no presente una oferta para hacerse con el contrato de servicios para prestar atención hospitalaria a alrededor de una quinta parte del área sanitaria viguesa en el plazo ampliado del que dispone. La Xunta le concedió el lunes una semana más, después de que el centro concertado solicitara aclaraciones a los pliegos, al vencimiento del plazo inicial . «Yo no lo contemplo. Si no hay una oferta, ya veremos el lunes», respondió el titular de Sanidade. El Consello de la Xunta aprobó en diciembre por 195 millones de euros un contrato para dos años y, a principios de enero, remitió una invitación a Povisa para que presentara su oferta a los pliegos redactados en este proceso negociado.