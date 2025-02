El Sergas indemniza a una familia por no avisar a un paciente de un tumor en plena pandemia

La Consellería de Sanidade acaba de emitir una resolución en la que estima parcialmente una reclamación de responsabilidad patrimonial y reconoce una indemnización de 25.000 euros por los «daños» sufridos por un paciente como consecuencia de la «asistencia sanitaria» prestada en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El afectado fue un sexagenario al que en abril de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia del COVID, hicieron un UROTAC sin que el resultado de dicha prueba, que evidenció un tumor en el riñón derecho, saltase a la luz hasta que casi 8 meses después este vigués volvió al médico al presentar nuevas molestias. El paciente, al que no se le informó ni se le citó para valorar ese primer hallazgo de la lesión tumoral, acabó falleciendo en abril de 2022, con 64 años de edad, debido al cáncer que se le diagnosticó tardíamente.

Todo empezó días después de que el 14 de marzo de 2020 se decretase el estado de alarma por el coronavirus. El día 25 de ese mes el paciente, J.L.J.B.R., fue a su centro de salud al notar sangre en la orina (hematuria) desde hacía unos días. Tras las primeras pruebas, fue derivado al Servicio de Urología del Álvaro Cunqueiro, solicitándose más pruebas, entre ellas un UROTAC que se hizo el 23 de abril. «Él había tenido un pequeño golpe en la moto y pensó que ese problema de salud podía derivar de ahí. Le informaron de que una vez obtenidos los resultados le llamarían para informarle o para citarlo, pero nadie lo hizo y en plena pandemia el acceso a los sanitarios era casi imposible. La sintomatología desapareció, él lo achacó a ese traumatismo y entendió que la falta de noticias del hospital significaba que todo estaba bien», resume Miriam Barral, la abogada viguesa que llevó este caso.

Fuertes dolores en la zona lumbar

Pero casi ocho meses después, en diciembre, a raíz de fuertes dolores en la zona lumbar, el paciente volvió a su centro de salud y allí el médico, al revisar la historia clínica, vio que se le había hecho ese UROTAC en abril y que constaba un informe que desvelaba desde entonces la existencia de un tumor en el riñón derecho. «El paciente me dijo que nadie lo había llamado después de esa prueba y que por lo tanto no lo había valorado el urólogo, que presuponía que todo estaba bien porque no le habían avisado», consta en el informe emitido por el centro de salud en el marco de este expediente de responsabilidad patrimonial.

Lo cierto es que se repitió la prueba de imagen al paciente, que, de nuevo, mostró el tumor. El hombre fue sometido en enero de 2021 a una nefrectomía radical derecha y poco después se confirmó que había metástasis. El 17 de abril de 2022 falleció a causa de la fatal evolución del cáncer.

Un tumor renal de "agresiva evolución"

La reclamación contra el Sergas incidió en que el retraso en el diagnóstico es «únicamente imputable» a la Administración y en la «agresiva evolución» del tumor renal, que medía 2,8 centímetros en la prueba de abril de 2020 de la que no se informó al paciente y pasó a ser de 5 centímetros según el TAC de diciembre.

Aunque la reclamación fue inicialmente desestimada, tras el dictamen del Consello Consultivo de Galicia Sanidade ha reconocido una indemnización de 25.000 euros para las herederas del fallecido, su viuda y su hija. Tras indicarse que el Servicio de Urología y el de Admisión del hospital vigués «afirman desconocer la causa por la que el resultado del UROTAC de abril de 2020 no fue examinado hasta ocho meses más tarde», la consellería acaba admitiendo que la «inactividad de los servicios sanitarios» durante ocho meses, «con el consecuente retraso en el diagnóstico de la dolencia del paciente», constituyen «una pérdida de oportunidad de una mejor evolución de la enfermedad».

Un caso que ya no irá a la vía judicial

«El paciente no fue citado para valorar e informarle de una prueba diagnóstica cuya entidad era determinante para la dolencia que padecía», dice Sanidade. Ni la prueba fue «valorada» por los servicios médicos ni el afectado fue «citado» para ser avisado del resultado. «De haberse efectuado un seguimiento más estricto, se podría haber alterado el curso clínico y la situación del paciente, pese a que no se puede garantizar con total seguridad que no se hubiese producido ese resultado final [...]», señala la resolución.

La familia del fallecido no irá a la vía judicial para pleitear por una mayor indemnización. «Lo único que querían es que se reconociese el error cometido», afirma su abogada Miriam Barral, quien destaca el hecho de que se haya reconocido la indemnización en la vía administrativa previa, algo que no suele ser muy habitual.