«A lingua galega é o que fai que a xente aprecie máis o propio»

O investigador e historiador vigués Carlos López Bernárdez acaba de ser elixido como académico numerario da Real Academia Galega de Belas Artes. Colaborador no suplemento cultural do FARO DE VIGO, López dedícase ao estudo da vangarda histórica galega.

Que representa para vostede este recoñecemento?

É un moi grato recoñecemento porque significa que xente vinculada a un ámbito cultural moi amplo como son as artes visuais, a música, a arquitectura... recoñecen e valoran o teu traballo.

Son moitas as voces que botan de menos unha programación e oferta cultural de calidade na cidade. Como vigués, tamén ten esta apreciación?

Vigo ten unha certa eiva neste terreo. A cidade si necesita certo pulo neste sentido. Houbo unha perda de espazo cultural, de feito os últimos datos que temos sobre baremos culturais a nivel estatal colocaban á cidade nunha posición moi baixa; é un síntoma que leva moitas lecturas pero que temos que recoller para correxilo.

O certo é que mirando os datos de usuarios da Rede Municipal de Museos, nos últimos anos imponse sempre o Belén Monumental da Casa das Artes.

É certo, si. Non se pode competir co que implica o Nadal na cidade. Pero si hai que mellorar cousas neste sentido; eu entendo que hai moitas exposicións meritorias que non teñen a proxección que debían ter, por exemplo, polos horarios dos museos. A rede local non abre pola mañá, excepto o MARCO, o resto non teñen un horario que poida ser visitable por un turista. Outro exemplo, a mostra que hai hoxe na Pinacoteca está moi ben pero canta xente foi vela... É un traballo moi meritorio que precisa dunha promoción e en Vigo isto hai que melloralo.

Abordando isto último, teñen maior representación os artistas locais fóra de Vigo ou Galicia que na propia terra?

A pintura e a escultura aínda necesita recoñecemento fóra de Galicia. Hai autores que son moi valorados e non teñen a repercusión que deberían de ter. Actualmente no Museo Reina Sofía si hai un espazo no que están moi ben representados artistas como Castelao, Arturo Souto ou o propio Laxeiro. Precisamos resituar a nosa arte noutros contextos.

Para chegar a fóra debemos primeiro centrarnos no coñecemento que se imparte sobre a arte galega no colexio?

Penso que é totalmente compatible. E ademais é unha cuestión que debemos ter moi presente; é necesario que teñan unha maior proxección entre nós e no que respecta ao sistema educativo nunca sobra o traballo neste sentido. E nunha cidade como Vigo que ten e tivo unha historia cultural importante, aínda non é especialmente coñecida polos propios cidadáns e non é tan valorada coma a de outras cidades. Ti non tes por que ser un experto nun determinado escritor ou artista para recoñecer que iso é parte da túa tradición. Imaxino que en Inglaterra hai persoas que non leron a Shakespeare pero non deixa de ser importante para eles.

As novas tecnoloxías ou a dixitalización, fíxolle máis ben que mal ás industrias culturais?

O cambio de soporte non é negativo, a transmisión dun soporte a outro é un elemento activo nas artes plásticas. Na divulgación é unha ferramenta que da un plus en moitos aspectos. Pero un determinado consumo vinculado ás novas tecnoloxías pero pode influir negativamente noutros como a lectura. Son elementos cos que temos que convivir.

Cal debería ser o punto de partida para un mozo ou moza que queira empezar nesta arte?

Debe introducirse de xeito natural, dende a túa socibilidade, é dicir, dende o teu consumo cultural. A curiosidade leva a uns coñecementos ou outros; e logo está a presenza da lingua galega: a familiaridade e o trato é o que fai que a xente aprecie máis o propio.

Suscríbete para seguir leyendo