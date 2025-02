¡¡Feliz cumpleaños, Iván!! «Meu neno», como te llamamos. No sé por dónde empezar...

Hoy, 3 de febrero, cumples 37 años y, carambolos del destino, hace 6 meses que ya no estás con nosotros. El mismo día...

Seguro que allá donde estés lo estás celebrando como a ti te gusta.

Decirte que no estamos bien, pero estamos aquí, y eso hoy es suficiente. Que dejaste un vacío imposible de llenar, pero no solo en nosotros, en toda la gente que te conoce.

«Has ganado a la vida porque en 36 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruzó contigo»

Iván, has ganado a la vida porque en 36 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruzó contigo.

Si lo que estamos pasando es durísimo, este día 3 lo es muchísimo más. A día de hoy, lo único cierto es que a ti te arrebataron la vida y a nosotros nos la destrozaron, y los culpables (para nosotros) siguen con su vida normal: tienen a sus hijos, su familia, su vida... Y nosotros NO. Todo por dinero. No debo decir lo que les deseo a todos ellos, pero se lo deseo con toda mi alma. Cada día.

Con tus amigos estamos en contacto, nos reunimos en tu honor y vamos a celebrar tu cumpleaños porque todos queremos hacerlo. También lo están pasando mal. No voy a nombrar a todos porque seguro me olvido de alguien, pero quiero hacer dos menciones. Diego Herbella, gracias, por hacernos partícipes de algo muy bonito y para lo que nosotros ya nunca íbamos a tener oportunidad de hacer: ayudarte a vestirte el día de tu boda junto con tus padres. Gracias. Pablo Soneira, no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud por tu ayuda y apoyo constante. Gracias por estar ahí. Tus compañeros de El Corte Inglés, en especial David y Raquel. Al jefe de Personal de El Corte de Vigo, D. José Luis, por estar ahí y ayudarnos en lo que hiciera falta. Gracias. A nuestros amigos, amigas, compañeros de trabajo, familia, conocidos. Gracias. Te queremos hasta el infinito y más. Millones de besos allá donde estés. Iván, cada día que pasa es un día menos para volvernos a encontrar. Y sabes: “El reencuentro será maravilloso”.

Mamá y Papá.

*Padres de Iván