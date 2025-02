La Federación Vecinal también rechaza la A-52: pide eliminar el peaje a Porriño

Más voces en contra del nuevo trazado de la A-52 para enlazar Vigo con Porriño en sustitución de la peligrosa A-55. La Federación de Asociacións Veciñais de Vigo Eduardo Chao (Favec) rechaza el proyecto presentado por el Gobierno, que cuenta con el visto bueno del Concello, y propone una alternativa «máis sustentable» para «mellorar a seguridade e a accesibilidade»: liberar el peaje de la AP-9, «cuxo trazado vai paralelo á actual autovía».

Esta opción es la que defiende la plataforma Bembrive en pé, que ha recogido casi 5.000 alegaciones al proyecto. PP y BNG se unieron a finales de enero en el Parlamento de Galicia para reclamar al Gobierno central alternativas a la futura A-52 por sus afecciones y que libere el peaje. La Favec considera que esta medida, a diferencia de la ideada por el Ministerio, «respecta o medioambiente e as persoas».

«Se de verdade quere mellorar as condicións da A-55, que se aborden os seus problemas reais, pero non se pode arrasar con todo en nome dun progreso que só beneficia a uns poucos. E nin falar dos danos colateriais cando se trata de vidas humanas e do noso patrimonio natural, que é algo que non se pode reducir a un número nun plano de construción. Non se pode seguir ignorando a voz dos cidadáns», le señaló la entidad vecinal al alcalde, Abel Caballero.

La Favec ya ha entregado unas 800 alegaciones, según informó su presidenta, María Pérez. Hoy, último día para completar este paso, prevé presentar más. «Que tanta xente, incluída a veciñanza, estea en contra, e que se reúnan tantas alegacións, debería ser un sinal claro de que hai outras opcións que merecen a pena ser consideradas», apuntó tras lamentar que la postura del regidor «non reflicte nin a sensibilidade nin o respecto pola xente que realmente sofre as consecuencias deste proxecto».