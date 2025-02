«Aunque mi padre no esté, sé que estaría orgulloso de que su hijo vaya a tocar en Vigo»

Es una de las parejas artísticas más populares de la escena musical española y, después de más de 20 años de trayectoria, Andy & Lucas despiden su carrera y recalarán en el Auditorio Mar de Vigo el próximo 14 de febrero, a las 21.00 horas.

-Poner fin a 20 años de trayectoria no es fácil, ¿está costando despedirse de los escenarios?

-Ahora mismo estamos inmersos en la gira de despedida y está siendo increíble, con muchos sold out, incluso en la gira europea, y recibiendo el cariño del público. Y el concierto que ahora viene en Vigo para mí es muy especial porque mi padre jugó ocho años en el Celta de Vigo, tiene allí muchísimos amigos que van a ir al concierto.

-¿Y qué recuerdos guarda de la ciudad?

-Mis hermanos nacieron en Vigo y yo, de pequeño, recuerdo que estuve en las Carmelitas. Es la primera vez que actuamos en Vigo en toda nuestra carrera y para mí es algo muy especial, porque los amigos que tiene mi padre allí son amigos de verdad, son gente muy leal y muy fiel, por eso tengo muchas ganas, porque aunque mi padre ya no esté físicamente con nosotros, desde algún lado lo verá, y sé que estaría orgulloso de que su hijo vaya a tocar en Vigo. Ojalá terminemos de llenar el auditorio, porque será un concierto muy especial y van tres cuartas partes ahora mismo, y ojalá llenemos.

-Habiendo jugado su padre en el Celta, ¿le tiran los colores celestes?

-Sí. Quien me conozca, sabe lo que significa para nosotros la ciudad de Vigo, que mi madre no hay cosa de la que más se arrepienta que la de haber vendido el piso de Vigo. Mi madre es de Cádiz, pero mi padre estuvo muy vinculado al club y, en la comida de veteranos de Navidad, es una pasada cómo lo quieren y cómo quieren a mi madre. Nada más que tengo palabras de agradecimiento para la ciudad de Vigo. Me extrañaba a mí muchas veces, que es una pena con la que se fue mi padre, que cómo era posible no haber actuado en Vigo o habernos contactado para Castrelos, no se dio. Intentamos por todos los medios a ver si podíamos ir a cantar a Vigo, pero nunca pasó nada. Entonces, en esta ocasión, hemos decidido ir y yo estoy poniendo toda la carne en el asador para que haya un lleno absoluto.

-¿Qué puede esperar el público de Nuestros últimos acordes?

-Todos nuestros éxitos, todos los éxitos de nuestra carrera, además de que hablamos mucho, trabajamos mucho con el público, nos gusta mucho gastar bromas y que el público baile. Aunque no seas fan de Andy y Lucas, yo creo que todo el que va al final se lo pasa muy bien, porque hay canciones que fueron número uno y de escucharlas en la radio todas te acaban sonando. Además, estamos respaldados por una formación de músicos bastante amplia, de primer nivel, y una producción amplia, por lo que durante las dos horas el público se divierte mucho.

-Su música causó en los 2000 verdadero furor, ¿cómo vivieron aquel fenómeno fan?

-Al principio nos pilló completamente por sorpresa, porque nosotros lo que queríamos era sacar un disco, no buscábamos esa fama, pero sí, es verdad que nos sobrepasó, porque fue todo un fenómeno social lo que ocurrió con esos primeros discos. Ya después la carrera se estabilizó y, a día de hoy, tenemos un público muy leal y muy fiel, en el cual el que es fan de Andy y Lucas lo es hasta la muerte. Te puede gustar o no te puede gustar, pero el que lo es, es hasta la muerte. Hemos cuidado mucho a ese público y, hasta día de hoy, que después de más de 20 años, seguimos en la palestra. Esto es vocacional, yo siempre digo que me pagan por viajar, porque a mí cantar me encanta, subirme al escenario y todo lo que deriva de mi profesión. Para nosotros la música es lo máximo, entonces cuando esto termine... no lo quiero ni pensar, prefiero vivir el momento.

-¿Cuál cree que fue la clave de haberse mantenido después?

-Pienso que el sacrificio también tuvo su recompensa, después también tiene que haber algo de talento, y lo que comentaba de tocar a un determinado público, al que las armonías, los estribillos pegadizos o nuestra frescura, le gustó y funcionó. Ahora también está volviendo el pop vintage y la gente está volviendo a ir a estos conciertos.

-Uno de los grandes cambios a lo largo de su trayectoria fue la aparición de las plataformas digitales, ¿qué papel jugaron para el grupo?

-Pues ese cambio nos ha venido incluso bien, porque antes solamente era el disco, y tenía mucho mérito. Si tú querías vender el disco, el que tenía que comprarlo tenía que ir a cualquier centro comercial a por él, pero ahora lo tenemos todo a mano, entonces el abanico de opciones es bastante amplio, así que ahora para los nuevos artistas yo creo que incluso es más fácil, ahora lo que es más difícil es sostenerse.

-Y, musicalmente, ¿cómo diría que han evolucionado?

-Tanto en lo personal como en lo musical, uno intenta madurar y en los últimos años intentamos hacer canciones con más peso, utilizar letras con más sentido, no es que antes no lo tuvieran, pero en otros momentos sí eran palabras más infantiles, pero claro, estamos hablando de que cuando empezamos a componer las primeras canciones teníamos 16 o 17 años.