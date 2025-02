En Vigo garda os seus recordos, de aí que a primeira presentación da primeira novela de María Besteiros, que chegou esta semana ás librarías, vai ter lugar ao longo deste mes de febreiro na cidade olívica.

-Primeira novela e xa finalista dos Premios Xerais, todo un debut con éxito. Como recibiu a nova?

-Pois con sorpresa, precisamente polo que dis, porque era a miña primeira novela, era a primeira vez que me presentaba aos Xerais e,ademais, como era unha temática dura, cun estilo, podemos dicir, de prosa poética, pois si que me presentei, pero con bastantes dúbidas de que puidese chegar a interesarlle ao xurado. Presenteime por probar, porque tes cousas escritas e como que me obriguei, a verdade é que non contaba e foi unha sorpresa.

-Ítaca presenta unha temática que, malia ser unha realidade presente na vida de moitas mulleres, está moi invisibilizada. Que a levou a escribir sobre esta cuestión cunha perspectiva feminista tan marcada?

-Conflúen varios temas. Hai anos, facendo a miña tese sobre a representación das maternidades en autoras galegas, din con varios textos que, falando de Rosalía de Castro, dedicaban moito tempo a explicala dende a prespectiva do seu pai ou do seu home. Iso era algo que me enfadaba un pouco porque dicía, por que sempre tes que falar dunha muller en relación co seu home, co seu pai? Por que a presenza deses homes é tan importante na súa vida e na súa obra? Non sei por que, pero o meu cerebro asociouno co mito de Penélope. Por que Penélope é a muller que espera, a muller de Ulises, que está facendo aventuras, épica dunha historia que hai que contar e, en cambio ela, está aí na casa esperando. Gustábame poñer o foco en que facía Penélope na casa, por que non pode haber unha épica de Penélope na súa casa? Xusto neses anos, a miña filla morreu no parto, co cal tamén estaba pasando pola experiencia dese dó invisibilizadísimo, que tamén me provocaba certo enfado. Como vós seguides coas vosas vidas e eu estou aquí? Ninguén me está preguntando, non hai unha atención psicolóxica na sanidade, e incluso a xente non toca o tema porque é demasiado duro, o que te leva a unha invisibilidade total. Pensei que esa era unha situación bastante máis épica que calquera aventura, neste caso de Ulises, pero de calquera outra aventura que se nos contase. Todo acabou uníndose e de aí saíu esa Penélope que atravesa un momento duro e moi delicado, que ten que saír de aí como sexa. Por como escribo, sempre procuro buscar a partir de algo que a min me remexa personalmente, e coido que tamén me atrevo a falar deste tema porque o pasei, dende fóra igual non me atrevería. Neste caso, si teño esa cousa de poder tocalo, o cal non quere dicir que a miña experiencia sexa igual para todas as mulleres que pasaron por este momento, pero polo menos sabía que o que estaba contando tiña unha honestidade, unha verdade, aínda que só fose a miña experiencia. Con respecto á perspectiva feminista, non a busco, é a miña maneira de ver.

-Mais tocas tamén temas como a violencia obstétrica, a soidade da muller no proceso ou o feito de ser nai en idade avanzada, temas nos que moitas poden verse reflectidas.

-Si... Ás veces, durante o primeiro ano compartía textos nas redes e había mulleres que me escribían para contarme que estaban no hospital, que lles acababa de morrer o fillo e que lendo eses textos non estaban soas xa. Non creo que a literatura teña que ter unha finalidade, é literatura, non escribo pensando en que poida ser de axuda para alguén. Se pasa, estou encantada, pero era o que necesitaba eu nese momento. Unha das primeiras cousas que fixen ao chegar a casa eu foi meterme en internet a buscar historias semellantes á miña para ver como se sobrevivía, e case non había. Había máis sobre abortos no primeiro trimestre, pero non no parto. Eu quería ler sobre o que me estaba pasando a min, así que se serve para que mulleres ou familias se sintan mellor, perfecto, claro.

-Volvendo á invisibilización, segue existindo un tabú sobre a morte xestacional e perinatal, considera que isto cambiou dende que lle aconteceu?

-Non vexo de momento moitos cambios. Si sei, por exemplo, que hai uns anos foi aprobado un protocolo no Sergas para que non acontezan cousas como que esteas ingresada en maternidade despois, pero unha cousa é un texto escrito e outra cousa é que se poña en práctica. As mulleres xa sabemos que hai unha guía para a atención ao parto aprobada no 2007 e que hai prácticas que están contrastadísimas que son prexudiciais e continúan facéndose, aínda que ese documento estea aprobado. Do que está aprobado ao que despois se faga nos hospitais, pode haber moito cambio. É importante que as mulleres que se vexan nesa situación que se animen a falar no hospital e dicir: pasoume isto, gustaríame isto, ou que o que lles pareceu mal o digan, porque tamén é a maneira para que vaian actualizándose. Son moi poucas as mortes que hai no parto, é algo moi excepcional, entón, moitos nin sequera saben, non é que o fagan por mal, o de ingresar en maternidade, igual nin o pensaron. Por iso sempre está ben mandar unha cartiña a atención ao paciente ou falar con quen estea na xefatura do servizo e contalo. Paréceme necesario.

-Hai un intre moi significativo, cando Telémaco non pode nin coñecer nin despedirse da súa irmá, só a través dunha foto. É un momento moi reivindicativo tamén, na liña do que defenden entidades como a viguesa Bolboretas no ceo.

-Si, é que na sanidade falta como un protocolo, con cousas que son moi sinxelas de implementar, e tamén un asesoramento psicolóxico. Coñezo mulleres que no momento, por medo ou porque pensan que será peor, non queren ver ao bebé, pero cando empezan a elaborar o dó tempo despois, si que lles gustaría poder velo. Son momentos delicados nos que debería haber especialistas dicindo que poden facer unha foto, dando así un soporte, partindo da evidencia científica de que despois é moi probable que estas mulleres si queiran ter algún recordo ou tocalo. Tamén dar un tempo... porque, por exemplo, no meu caso foi unha anestesia xeral e estiven cun tempo coa miña filla no colo, pero baixo os efectos da anestesia. Lembro que todo o meu aquel era que a nena non esvarara dos meus brazos, porque non tiña pleno control do meu corpo. Non, entón non podes despedirte tranquilamente, porque ademais nin sequera era consciente de que é unha despedida nese momento. Pero claro, unha vez que subo a planta, a nena xa a levaran e eu xa non volvín vela. Son cousas que igual me gustaría ter feito, eu estando ben recuperada da anestesia, que a puideran deixar no hospital unhas horas máis para que, unha vez recuperada, puidese mirala, tocala, facer as cousas doutra maneira, e penso que non sería tan difícil porque, por sorte, as mortes perinatais, falando do parto, son moi poucos casos cada ano.

-Ítaca está recén saída, pero seguirá animándose a publicar os seus escritos?

-Teño algunhas cousas rematadas, que xa non son novela, o que teño de prosa son máis ben contos. E estou traballando nunha segunda novela que me está custando, que está sendo unha xestación moi longa, pero coa que espero poder seguir. Todo depende de múltiples factores, primeiro teño que ter algo acabado que me convenza e que pense que debo publicar e despois hai que ver, despois tes que facer o traballo de ver quen o pode publicar, presentalo a premios... pero si hai interese en seguir este camino.