«Acabar con el narcotráfico es utópico, pero con más medios llegaríamos a más»

Con casi dos décadas de experiencia como magistrado, tras una larga etapa previa como abogado, Juan Carlos Carballal está al frente del Juzgado de Instrucción 4 de Vigo. La investigación contra el cártel colombiano de Los Boyacos en 2017 o la actual contra los miembros de las mafias albanesa y belga capturados en la ciudad son solo dos de las dirigidas por este juez, que también ejerció en Cambados, en el ámbito del narcotráfico.

− Los golpes contra el narcotráfico no dejan de sucederse.

− Hay mucho tráfico de drogas. Mucha oferta y sobreproducción en origen, por lo que la capacidad de enviar estupefaciente a Europa ha crecido. ¿Pero hay ahora más droga que antes? No necesariamente. Es cierto que han coincidido varias operaciones policiales judicializadas en el tiempo. Pero lo que desconocemos es la cantidad de droga que está entrando y que no se puede detectar. Porque lo que está claro, no podemos tapar los ojos, es que llega más droga que la que intervenimos porque no hay medios, ni materiales ni humanos, para detectar todo lo que entra.

− ¿Cómo solucionar esto?

− El delito es difícil de evitar. Plantearnos eso es una utopía. Y acabar con el narcotráfico no deja de se una utopía. ¿Qué podemos hacer? Poner más medios. Medios materiales, medios humanos, más coordinación entre inteligencia extranjera y policías españolas, más fiscales, más juzgados... Más de todo. ¿Eso solucionaría el problema? No, pero con más medios llegas a más. Ahora, llegar a cubrir el 100% es inviable, como lo es acabar con los robos o los hurtos. No podemos poner un policía en cada esquina.

Juan Carlos Carballal, en el despacho de su juzgado. / Marta G. Brea

− Habla de falta de medios...

− Sin duda. Hay un déficit de medios en Galicia, en el sur y en el Levante, focos principales de la entrada de droga en España, muy grande. Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera hacen esfuerzos ímprobos con lo que tienen. Tenemos que ir a la par de la capacidad de los narcotraficantes, que disponen de embarcaciones con motores espectaculares, teléfonos encriptados... Junto a más medios personales y materiales, tecnológicamente debemos contar con medios similares o superiores, porque si no es la batalla de David contra Goliat. Y las retribuciones deben ser adecuadas. Aquí no hay jornadas laborales de 8 horas: son agentes que pueden estar 12, 15 o 16 horas al día, fines de semana... No tienen horario.

− Ya hay fiscalías especializadas, ¿sería interesante tener también juzgados solo para esta materia?

− Ni veo carga suficiente de trabajo ni creo que sea una solución. Además un juzgado centralizado, provincial, plantearía problemas técnicos, como el del derecho a un juez predeterminado... Tener una fiscalía antidroga sí es interesante. La de Pontevedra, la que conozco, hace muy buen trabajo técnico, de coordinación o de unificación de criterios. El problema de la falta de medios viene de base: la carencia está en la investigación policial, en el trabajo de campo.

«Es preocupante que las mafias albanesas quieran estabilizarse en Galicia: son peligrosas»

− ¿Preocupa el puerto de Vigo? Cada vez se detecta más droga y además alijos más abultados.

− El Puerto de Vigo es extremadamente seguro y garantista en el cumplimiento de la ley. La administración portuaria (el responsable de la Autoridad Portuaria), el resguardo fiscal de Guardia Civil y Aduanas por parte de Vigilancia Aduanera forman un equipo de tres patas que han convertido el puerto vigués en uno de los más seguros de España. ¿El problema? Es imposible detectar y analizar todos los contenedores que llegan. No podemos llegar al 100%.

− ¿Por qué es tan atractivo el puerto olívico para los narcos?

− Ahora Vigo tiene rutas directas, cosa que antes no había. Y una ruta directa es muy golosa: un barco que sale de Ecuador o de Colombia está aquí en una semana o poco más. Y las organizaciones albanesas u otras internacionales ya no actúan como las tradicionales de hace años:_ahora el grupo que adquiere la droga, el dueño de la droga, o bien ya la tiene en origen o cuenta con empresas que le sirven de tapadera. Ya se acreditó en informes policiales que grupos propietarios de la droga en España tienen empresas logísticas en origen de importación de plátanos, piñas... Usan esa empresa legal con mercancía legal para meter la cantidad de droga que quieran en un contenedor. Eso les facilita el plan y a nosotros nos complica la investigación, son difíciles de detectar.

«El que Vigo tenga ahora rutas marítimas directas es muy goloso para los traficantes»

− Su juzgado acaba de dar un gran golpe a una red albanesa. Y hubo una operación en Arousa contra otra. ¿Los clanes balcánicos han llegado para quedarse?

− Ya llevan tiempo en España. Suelen ser los que compran la droga y puede ocurrir que dispongan también de la infraestructura en origen para enviarla. Son organizaciones con gran capacidad económica, son como «multinacionales» del crimen ya que, junto a las drogas, pueden dedicarse también al blanqueo, al tráfico de dinero y de personas... Los altos jefes suelen estar fuera de España y tienen gente desplazada en España. Es gente preparada y especialmente peligrosa, ya que muchos estuvieron en conflictos armados en sus países. Se han instalado en el sur y el este de España y preocupa que pretendan también instalarse en Galicia, estabilizarse aquí de forma más permanente.

− ¿Los albaneses se alían con grupos gallegos o van por libre?

− Suelen ir por libre buscando los apoyos que necesitan: de grupos de otras nacionalidades como los belgas, de sudamericanos, de gallegos... Para traer una alijo van subcontratando los servicios que necesitan: para entrar en puertos, para conseguir gasolina para planeadoras, para la descarga en tierra... El mundo del narcotráfico está cambiando de forma radical.

«Una gran catástrofe necesita una respuesta judicial ágil» −Acaba de ser designado como representante en Galicia de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes. − Es una red nacional con un representante en cada comunidad autónoma. En una gran catástrofe como fue el Alvia o la Dana actúan los servicios de emergencia, pero hay que dar apoyo judicial. Si hay fallecidos, por ejemplo, se deben hacer autopsias, licencias de enterramiento, declaraciones de fallecimiento, comparecencias de familiares, entregas de cadáveres… Hay muchos trámites, estos y otros, que pasan por el juzgado. Una catástrofe así puede colapsar un juzgado o plantear dudas de a quién recurrir. El coordinador de emergencias sirve como nexo entre la autoridad territorial de emergencias, que aquí sería la Xunta, el TSXG y los jueces que asumirán esa labor. Se trata de prestar apoyo, cooperar y hacer labor de coordinación. Son situaciones complejas desde un punto de vista práctico a las que hay que dar una respuesta ágil. −¿Para qué supuestos está contemplado? − Cité el Alvia o la Dana, pero también un naufragio, un accidente aéreo.. En Galicia se dio preferencia a la candidatura de Vigo porque aquí tenemos puerto y aeropuerto.

