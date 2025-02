Vigo está a la cola en el uso de transporte público: 75 trayectos por habitante al año

De media, cada ciudadano de Vigo utiliza el transporte público 75 veces al año. Es el resultado que se extrae de una investigación plasmada en un informe en el que se analiza el uso de este medio, «pieza clave en la movilidad urbana sostenible», en 19 ciudades de España. La olívica ocupa la parte baja de la clasificación, liderada por Barcelona, con 387 viajes; Bilbao, con 347; y Madrid, con 337. Se sitúa en el puesto 13, solo por delante de Gijón, Vitoria, Alicante, Elche, Murcia y Córdoba. En A Coruña, en el peldaño 9, la cifra es de 100.

Un uso menor del transporte público puede estar vinculado con un mayor protagonismo de los desplazamientos a pie, bicicleta, patinete o cualquier otro vehículo de movilidad personal (VMP) o, por la contra, en automóviles privados. Según el estudio, elaborado por PONS Mobility, consultora internacional centrada en movilidad sostenible y segura, y Meep, plataforma digital que integra y conecta distintos servicios de transporte para crear ecosistemas de movilidad conectada sostenible, Vigo forma parte de ambos grupos.

Basta con echar un ojo a los índices de motorización, también recogidos por este informe. Vigo es la tercera gran ciudad de España con el nivel más elevado: 510 vehículos por cada 1.000 habitantes, solo superada por Palma de Mallorca y Murcia. Esto supone que, aproximadamente, uno de cada dos ciudadanos vigueses dispone de un automóvil particular. La urbe mejor posicionada en este parámetro es L’Hospitalet de Llobregat, con 273, seguida de Barcelona, con 311, y Zaragoza, con 397. En A Coruña, el dato se eleva a 452.

Al mismo tiempo, como apunta el estudio, Vigo es la cuarta gran ciudad con más kilómetros peatonales por cada 100.000 habitantes. Tiene 4,09 km, solo superada por Bilbao, con 5,78 kilómetros; Vitoria-Gasteiz, con 4,69 kilómetros; y Granada, con 4,34 km.

Subrayan los autores del informe que «el transporte colectivo es una pieza clave en la movilidad urbana sostenible, ya que permite desplazar a un gran número de personas de manera más eficiente y con menores emisiones por pasajero en comparación con los vehículos privados, contribuyendo a la descongestión vial y a la reducción del impacto ambiental en las ciudades». «Un mayor porcentaje indica un sistema público más accesible, confiable y preferido por los habitantes para sus desplazamientos diarios», destaca.

Edad de la flota de vehículos

A estos datos negativos, se suma la edad de la flota de vehículos. Renovarla es una tarea urgente a las puertas de la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones, paso previsto por el Concello próximamente. Según este informe estatal, la olívica es la gran ciudad de España con menos coches con las etiquetas ambientales ECO y 0 en su parabrisas: los automóviles con este distintivo suponen solo cerca de un 4,5% sobre el total del parque móvil del municipio.

El estudio detalla que cerca del 3,8% del parque móvil vigués cuenta con la etiqueta ECO y tan solo el 0,7% luce el distintivo 0. Más del 33,6% tiene el C; casi el 31,20%, el B; y el 30,7% circula sin certificación —el segundo dato más alto entre las ciudades del informe, solo detrás de Granada—. Una de las esperanzas para la mejora de los datos de movilidad y la pérdida de hegemonía del vehículo es el Vigo Vertical, con los ascensores y rampas y escaleras mecánicas como gran protagonista.

En la transición hacia una movilidad más sostenible, también se espera que jueguen un papel clave las zonas de bajas emisiones y la reordenación del servicio del autobús urbano, que explota Vitrasa, al menos, hasta este mes de junio, cuando se acaba la primera de las prórrogas del contrato. El Concello encargó un estudio técnico para planificar las rutas y la prestación hasta 2035. Lo licitó por 330.000 euros en abril de 2023, es decir, hace casi dos años. Hasta la fecha, el gobierno local no ha actualizado en qué punto se encuentra.

El Concello retoma la subvención a los viajes en Vitrasa

El alcalde, Abel Caballero, informó que el Ayuntamiento aprobó la aplicación de la subvención al transporte urbano, que entró de nuevo en vigor con el OK al conocido como «decreto ómnibus». Los usuarios de la PassVigo seguirán pagando 53 céntimos por viaje. El Concello y el Gobierno asumen 1,04 euros del coste del billete. La entidad de la Praza do Rei tuvo que pagar 63.000 euros en viajes «por los días que no fueron efectivos estos descuentos».