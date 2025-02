Tres décadas del último «grolo» cervecero vigués

Aunque actualmente pensar en cervezas en Galicia nos evoque la imagen de una Estrella de origen herculino esto no siempre fue así. Al igual que en la construcción de barcos y vehículos, Vigo también fue un referente en la elaboración de esta bebida durante el pasado siglo. Precisamente esta semana se cumplieron treinta años de la finalización del derribo de la antigua fábrica de Unión Cervecera en pleno centro de la ciudad, dejando su espacio para el actual Club Financiero de Vigo y las torres Ifer.

El cierre de la icónica factoría de A Barxa se había producido cinco años antes, cuando el grupo alegó la escasa producción y la ubicación de la misma como condicionantes para ello. «El crecimiento de la ciudad hizo que la fábrica quedase ubicada en pleno centro urbano y la construcción de una nueva supone un coste imposible de actuar», explicaba la empresa el 31 de diciembre de 1989, ya que «las actuales fábricas son rentables con unos índices de producción muy elevados que aquí de momento no se alcanzan». Algo que en García Barbón no se llegaría a alcanzar nunca, ya que sus trabajadores serían recolocados en las plantas de Málaga y Valencia o indemnizados con entre 5 y 12 millones de pesetas.

La fábrica se inauguró el 29 de enero de 1925 en lo que entonces era lejos del centro urbano

Curiosamente, la inauguración de este caserío cumplió un siglo esta misma semana: el 29 de enero de 1925. Abasteciéndose de varios pozos cercanos y de su privilegiada situación en un Vigo que crecía (y bebía) a ritmo de récord, su éxito era cuestión de tiempo. En ella se embotellarían las marcas La Cruz Blanca y La Austriaca, del tipo doble bock, triple bock y Múnich. Ya en los setenta llegaría una de las marcas más recordadas en la ciudad: la Skol. A pesar de que A Barxa había llegado a ser líder gallego tras alcanzar una producción de 129.000 hectolitros en 1976, la aprobación del nuevo PGOUM lo puso en la diana del sector inmobiliario. El solar fue recalificado con capacidad para 251 viviendas y desde finales de los ochenta atrajo el interés de varias promotoras.

Finalmente sería el proyecto para levantar las Torres Ifer y el nuevo Club Financiero de Vigo el que se llevaría el gato al agua, no sin antes varios años de trámites urbanísticos, polémicas y retrasos en las licencias. De esta manera, en 1997 se convertía en un centro de negocios y viviendas junto al CEIP García Barbón lo que tan solo diez años antes era el gran barril de cerveza para los vigueses.

Obras de demolición en A Barxa en febrero de 1995. / Jesús de Arcos

Este último «grolo» dejó un vacío todavía sin recuperar, obligando a los vecinos a ingerir lúpulo de importación desde A Coruña u otras latitudes. Pese a la proliferación de marcas artesanas durante la pasada década, ninguna alcanzó el tamaño o reconocimiento en su producción que tuvieron antaño las de Cervezas de Santander SA, marca que sería comprada en 1996 por la todopoderosa Guinness. Quien sabe lo que habría podido hacer dicha compañía con una instalación en pleno casco urbano, a un paso de la estación de ferrocarril y con un mirador que siguiese el modelo de su sede central en St. James Gate en Dublín.

Desarollo urbanístico

La operación habría permitido urbanizar una de las parcelas más grandes en pleno distrito central de la ciudad, a escasos metros de la estación de tren o el final de la autopista. Además, completaba el desarrollo de Rosalía de Castro, calle abierta durante esa misma década y que crecía a velocidad de vértigo con cientos de viviendas.

Sin embargo, tres decenios más tarde no fue así. La parcela contigua de La Metalúrgica ha sufrido varios cambios en su concepción, pasando de las cocheras de la Policía Nacional a la actual sede de la Tesorería de la Seguridad Social abierta en 2020. Mientras, el proyecto de las torres residenciales o el hotel en el solar anexo sigue aguardando por la aprobación del nuevo Plan Xeral. Cruzando la calle, Rosalía de Castro sí que completó su desarrollo durante la última década. La construcción de casi una decena de bloques y 400 pisos ha supuesto un balón de oxígeno residencial mientras no se desarrolla el proyecto «mellizo» al otro lado del centro urbano: el del Barrio do Cura.