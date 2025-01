La UVigo se afianza entre las 400 mejores en Ciencias de la Vida y Derecho

La Universidade de Vigo se consolida entre las 400 mejores a nivel mundial en cuatro de sus especialidades. El THE World University Rankings by Subject 2025 publicado por la Times Higher Education ha reconocido a tres materias relacionadas con las Ciencias de la Vida —Ciencias Agrícolas e Forestais, Ciencias do Deporte e Ciencias Biolóxicas— y al campo de Derecho de la institución viguesa como integrantes del tramo entre las 300 y 400 mejores a nivel global.

El ránking evalúa once áreas de conocimiento y dentro de cada una, varias materias. Para la vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación, Belén Rubio, estos resultados «constatan que la UVigo rebosa salud en la investigación y muestra un crecimiento en muchos de los ámbitos en los que ya era fuerte», señala.