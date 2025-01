El «sueño» de tocar la ría en el centro de Vigo

«Un puerto por y para las personas y del que los vigueses se sientan orgullosos». Es el objetivo que tiene entre ceja y ceja el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana. Lo afirmó en el foro «Vigo: un puerto verde, social y abierto a la ciudad», organizado por FARO DE VIGO. Señaló que, en la hoja de ruta de la entidad, está «ser más verde e integrada en la ciudad», así como «mostrar el alma del puerto, que es la comunidad que lo conforma». En resumen: seguir potenciando la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

En el acto, que fue moderado por el subdirector del periódico, José Carneiro, también participaron Jesús Souza Troncoso, profesor de Zoología en la Universidad de Vigo; Celso González, presidente del Clúster de la Náutica Deportiva y de Recreo de la ría de Vigo y de la Fundación Traslatio; y Luz Baz, coordinadora de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés). Defendieron la importancia de impulsar el ocio vinculado con las actividades marítimas, la sostenibilidad y la mejora de las condiciones laborales.

Botana destacó que uno de sus «sueños» al frente de la Autoridad Portuaria es lograr que los ciudadanos puedan «tocar el mar en la zona centro» de la ciudad, un lunar para la urbe. Enmarcó este objetivo en la «ambiciosa planificación» del Puerto «para los próximos 10 años», que quiere conseguir «con el consenso» de todos los actores. Indicó que «la idea» es que la gente «se pueda bañar» en el ámbito del Náutico, «como una playa urbana». «Estamos trabajando ya en este proyecto y hemos tenido reuniones. La calidad del agua ahí es muy buena», apuntó.

El presidente portuario añadió que, entre las previsiones de la entidad, está «hacer unas gradas» en el Náutico para que vecinos y visitantes puedan tener contacto directo con la ría. «He estado en Oslo y puertos de Canadá, con condiciones climáticas peores que Vigo, y cuentan con piscinas naturales; la gente toca el agua», apostilló Botana antes de comentar que el paseo entre Areal y Bouzas, en ejecución desde la rotonda que comunica Beiramar con la calle Coruña, ha logrado recientemente su primer reconocimiento como sendero azul, que da anualmente la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

La Autoridad Portuaria subraya la necesidad de proteger la economía y el medioambiente

Este es otro de los proyectos de la estrategia de interacción del puerto con la ciudad, un camino con varios capítulos que también incluye el reconocimiento de los trabajos y personas que le dan vida a lo largo de todo el año. De hecho, Botana apuntó que uno de sus propósitos es reunir talento para «tener el mejor puerto que se pueda desde el punto de vista social, económico y ambiental».

Carlos Botana, Presidente del Puerto «Trabajamos para que los cruceristas tengan en la ciudad una oferta diferente a la de otras urbes»

«Debemos dignificar y poner en valor los oficios del mar», reclamó. Misma reflexión hizo Luz Baz, coordinadora de la ITF, que agradeció la existencia del Comité de bienestar portuario, así como la inclusión de la voz de los empleados en la toma de decisiones. «Es importante como país que de defendamos con los dientes las profesiones del mar», señaló tras destacar que una gran parte de los objetos que usamos en nuestro día a día llegan por vía marítima, por lo tanto, gracias a las personas que trabajan en barcos y puertos.

Precisamente, Botana, preguntado por la ampliación del túnel de Beiramar, que significaría soterrar el tráfico, dejó claro nuevamente que es fundamental «no poner en riesgo el funcionamiento» del puerto en esta «zona emblemática, con grandes posibilidades». «La apuesta por la pesca es firme y no podemos sacrificarla. Nunca nos hemos opuesto a esta infraestructura y estamos trabajando con la Consellería para que el proyecto tenga en cuenta a todos los sectores. Hacer desaparecer al 100% el tráfico lo veo realmente complicado», argumentó, a la vez que señaló que «una mala decisión puede complicar el futuro del puerto». «Es importante que nuestros técnicos vean los posibles problemas y piensen en las soluciones. No se trata de correr, hay que intentar que no haya riesgos para nadie», continuó el presidente. Explicó que el puerto «está creciendo mucho», por lo que es necesario «visualizar» el punto al que quiere llegar. «Yo lo sé. Debe haber una planificación con debate, con el consenso de todo el mundo», indicó.

Al respecto, Botana detalló que la entidad que encabeza analiza ahora las alegaciones al Plan de Usos. «En dos o tres meses, podremos enviar al Ministerio el Plan ambiental», avanzó. La sostenibilidad en este aspecto es uno de los pilares de la Autoridad Portuaria. Se refleja claramente en el proyecto Blue Growth. Los participantes en el foro remarcaron el éxito del Nautilus, el visor submarino de A Laxe, que, según concretó Celso González, presidente del Clúster de la Náutica Deportiva y de Recreo de la ría de Vigo y de la Fundación Traslatio, ya recibió «unas 70.000 visitas desde que se inauguró» a finales de marzo de 2023.

El sector espera un éxito similar o mayor en el visor submarino de Bouzas, enmarcado en el proyecto Peiraos do solpor, bandera de una estrategia de turismo portuario sostenible, integrador y respetuoso con el medioambiente. Jesús Souza Troncoso, profesor de Zoología en la Universidad de Vigo, aseguró que la olívica será «una de las pocas ciudades en el mundo» con esta instalación. «Existe un modelo similar en San Francisco. Será un sitio de visita obligatoria y resultará interesante para la educación ambiental de los niños», anotó tras celebrar la relación de la UVigo con el Puerto, al que le pone «la máxima nota» en materia medioambiental. «Hemos conseguido ser mucho más eficientes debido al cuidado ambiental», expresó el presidente portuario.

Otra de las metas que se fija el Puerto es potenciar el territorio en el sector de los cruceros: se esperan al menos un centenar este año. Botana relató que, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada recientemente en Madrid, percibió que «se empieza a ver a Vigo como un destino de referencia de cruceristas». «Estamos trabajando para saber qué podemos aportarles diferente en comparación con otras ciudades. No debemos competir los puertos del resto de la fachada atlántica, podemos colaborar. Una vez tengamos listo Peiraos do solpor, queremos que haya actividades de buceo, es decir, darles la oportunidad de ver qué hay en el mar a los visitantes, pero también a los vecinos. Esto no lo puede ofrecer ningún otro puerto y nosotros lo tendremos», presumió Botana.

El presidente portuario avanzó que la institución de la Praza da Estrela pretende poner en valor a los caballitos de mar, una especie muy llamativa para turistas y locales: «Instalaremos estructuras para que les sea más fácil fijarse y puedan proliferar».

Jesús Souza Troncoso, Profesor de Zoología de la Universidad de Vigo La relación con la UVigo «es muy satisfactoria»

Jesús Souza Troncoso, profesor de Zoología en la Universidad de Vigo, subrayó la necesidad de generar riqueza en el puerto a la vez que se tiene en cuenta el respeto medioambiental, un logro que vincula con la «presión social», entre las que cita a las entidades ecologistas. «El puerto es un sitio privilegiado para desarrollar iniciativas de protección medioambiental. Estoy agradecido a la Autoridad Portuaria por contar con la UVigo, nuestra relación es muy satisfactoria», destacó.

Troncoso señaló la importancia de promover proyectos enfocados en la sostenibilidad medioambiental y la apertura del puerto a la ciudadanía para que los vecinos y visitantes tengan la oportunidad de valorar y conocer los tesoros que esconde. «Es un hervidero de vida», manifestó. Se centró en el proyecto Peiraos do solpor, al que le tiene «muchísimo cariño». Esta iniciativa abandera una estrategia de turismo sostenible, integrador y respetuoso con el medioambiente.

Cobrará vida con una estructura que se configurará en forma de “T”. En el extremo final del asta, se situará un observatorio desde el que se podrá visualizar el entorno marino de forma superficial y bajo el mar. De esta instalación, saldrán dos brazos, uno a cada lado, en cuyas puntas se dispondrán dos plataformas de observación externa. Estos elementos se conectarán por medio de pasarelas elevadas abiertas al tránsito peatonal.

Luz Baz, Coordinadora de la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte «Falta relevo generacional» en las profesiones del mar»

Las profesiones dependientes del mar, como ocurre desde hace tiempo con otros sectores, acusan la falta de relevo generacional. Así lo destacó Luz Baz, coordinadora de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés). Explica que se debe a que se trata de oficios «vocacionales». «Cuando los jóvenes tienen que hacer prácticas profesionales obligatorias, los contratan y los tienen limpiando pescado, que es importante, pero deberían estar formándose en el puente o la máquina. Estamos exportamos talento», alertó.

Baz reclamó en el foro organizado por FARO «controles efectivos» para asegurar el «cumplimiento de derechos laborales». En este sentido, puso en valor la necesidad de que los puertos cuenten con comités de bienestar, como es el caso de Vigo, para mejorar el día a día de los trabajadores. «La ITF se dedica a proteger y e intentar mejorar las condiciones de trabajo de los tripulantes de los barcos, que casi siempre son extranjeros. En Vigo, son bienvenidos», dijo.

Al respecto de esta cuestión, destacó que 2024 fue el año «con más casos reportados de abandono de marinos», por lo que puso el foco en la importancia de dar a conocer este tipo de episodios para que el escenario pueda cambiar y, de ese modo, hacer más atractivas estas profesiones «tan necesarias».

Baz agradeció a la Autoridad Portuaria que haya incluido a los trabajadores desde los comienzos del proyecto Blue Growth.

Celso González, Pte. del Clúster de la Náutica Deportiva y de Recreo de la ría de Vigo de de la Fundación Traslatio «Los deportes náuticos como «ocio extraescolar»

Celso González, presidente del Clúster de la Náutica Deportiva y de Recreo de la ría de Vigo y de la Fundación Traslatio, aseguró que falta «más apoyo de las instituciones públicas y privadas» para que el puerto de Vigo pueda ser «un gran centro náutico». Añadió la posibilidad de ofertar los deportes náuticos en la oferta de las clases extraescolares de los centros educativos.

«La parte física la tenemos, quizá falte que las instituciones públicas y privadas trabajen más en esa dirección. Tenemos la ría y la infraestructura, pero falta que todo el mundo empuje en ese sentido. Hasta hace unos años, era un deporte elitista, pero eso ha cambiado, no es caro como antes. Podrían potenciarse los deportes náuticos como actividad extraescolar desde los colegios», expuso.

González destacó la importancia de conectar el recreo en la ría de Vigo con los menores no solo a través de la práctica de deportes, sino también mediante la visita a barcos históricos o rutas, opción que considera interesante, a su vez, para los cruceristas. «La idea es hacer rutas por la ría e incluso llegar a Baiona», contó.

Aprovechó el foro organizado por FARO DE VIGO para poner en valor el trabajo de humanización impulsado por la Autoridad Portuaria en el frente marítimo desde la Praza da Estrela hasta Bouzas: «La villa ganará un atractivo tremendo cuando se inaugure Peiraos do solpor».