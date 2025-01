«Derribaron mi puerta por un aviso que no era verdad»

Cualquiera entendería que ante un aviso de intento autolítico, un incendio, la comisión de un delito o una indisposición, los servicios de emergencias accedan al interior de una vivienda por la fuerza. El problema llega cuando no se produjo tal incidente, y a mayores la afectada tiene que asumir, de primeras, los costes de la reparación de dicha intervención.

Esta es la realidad de María, una vecina de Vigo que desde hace una semana no tiene puerta de entrada en su piso tras ser derribada por agentes de la Policía Nacional ante lo que parecía un servicio humanitario que, finalmente, no resultó. «Todo ocurrió el pasado viernes por la noche. Yo dormía en mi casa junto a mi hijo pequeño y parece ser que la Policía me timbró varias veces, pero yo no escuché nada. Estaba dormida. Y de repente escucho el estruendo y me despierto con varios policías con las linternas apuntando. Me llevé el susto de mi vida», recuerda esta vecina. «Tiraron la puerta abajo, marco incluido, porque les avisaron de que podía haber una persona desmayada en su interior. Pero no era así, y ahora la que está sin puerta soy yo», amplía María.

Y es que en cuanto se despertó, lo primero que creyó es que los agentes se habían «equivocado» de domicilio. «Me dijeron que habían recibido una llamada alertando de un servicio humanitario, que podía estar pasando algo en casa, pero no era así. Yo a día de hoy no me puedo permitir pagar los 2.200 euros que me cobran por reparar la puerta», lamenta la afectada.

Existencia de «indicios»

Fuentes oficiales de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo confirman esta intervención efectuada el pasado viernes 24 de enero ante la existencia de «indicios». «No hubo un error en la identificación del portal o el domicilio . Nos alertaron de un posible servicio humanitario; había indicios, motivos para pensar de que en ese piso podía estar pasando algo», defienden desde las dependencias de López Mora.

Lo cierto es que a la vivienda de María había acudido la Policía Nacional tras un altercado familiar esa misma mañana del viernes, por lo que tras recibir la alerta por la noche, los agentes se la tomaron en serio y decidieron entrar por la fuerza. «Alguien les avisó por algo que no era. No sé quién llamó pero nosotros estábamos bien y durmiendo. Ahora yo no sé qué hacer sin puerta. Vivo con un niño pequeño, tenemos frío y no podemos abandonar la casa, puede entrar cualquiera», lamenta María, que la única solución que le han dado es presentar un escrito a «través del juzgado».