Los centros de salud de la ciudad atienden a 8.511 personas más que las censadas

Los gallegos pueden elegir al médico de familia o pediatra que quieren que les atienda a ellos o a sus hijos. Aunque no sea del centro de salud que le corresponde por domicilio de empadronamiento o, incluso, aunque esté en otro municipio diferente. Pueden escoger, por ejemplo, el que les queda más cerca de su lugar de trabajo; de su segunda vivienda, porque cada vez pase más tiempo allí; o de la residencia de mayores a la que se ha trasladado, aunque siga censado en la casa familiar. O puede que se haya cambiado de piso, pero no quiera hacerlo de doctor. O que sea mutualista. O que prefiera un seguro privado. Las casuísticas son muy variadas. Así es que los datos que maneja el Servicio Galego de Saúde (Sergas) sobre el número de tarjetas sanitarias registradas en cada municipio son diferentes a las del padrón.

De los 26 municipios del Área Sanitaria de Vigo, solo hay siete que tienen más tarjetas sanitarias que vecinos. En cifras absolutas, la mayor diferencia se da en la ciudad. Sus centros de salud atienden a 8.511 personas más que las que están empadronadas. Frente a los 295.523 censados que figuran en la última actualización de población del Instituto Galego de Estatística (IGE) —de 2024—, según las cifras oficiales de la Consellería de Sanidade, había 304.034 usuarios al cierre del año pasado. Es casi un 3% más.

Son algo menos que las personas que mantenían su atención primaria en la ciudad en 2022. Por aquel entonces, las tarjetas sanitarias en los centros de Vigo sumaban 306.616, un 0,84% más que ahora.

En términos porcentuales, el centro de salud que más usuarios atrae en comparación con el padrón del municipio al que da servicio es el de Val Miñor. Mientras Nigrán registra 18.200 vecinos, los facultativos de su ambulatorio tienen en sus cupos a 21.638 personas. Son un 19% más —3.438—.

Los otros municipios con más tarjetas sanitarias que censados son A Guarda, con 1.391 usuarios más que empadronados —un 14% más—; Tui, con 1.057 más —un 6%—; Redondela, con 558 más —un 1,9%—; Porriño, con 577 más —un 2,8%—; Crecente, con 97 más —un 5%—;y Mondariz Balneario, con 20 más —un 2,8%—.

El total del área

Pero no es lo normal en el conjunto del área sanitaria. De hecho, sus 26 municipios suman 572.009 censados, pero 7.489 de sus vecinos no acuden al médico o al pediatra en los centros que el Sergas tiene en la comarca viguesa. Entre ellos están los mutualistas o los que prefieren seguros privados.

El municipio con las cifras más llamativas en este sentido es Gondomar. Más de una cuarta parte de su población no recibe atención en su centro de salud. Tiene 15.181 censados, pero sus facultativos de Atención Primaria solo atienden a 11.166. También es destacado el caso de Baiona, cuyo padrón roza los 12.500 pero su centro sanitario no llega ni a los 10.000 usuarios. Es una diferencia del 20,4%. En un porcentaje muy similar se mueve Salvaterra do Miño.

Aunque, porcentualmente, la diferencia más grande es la de Pazos de Borbén. Poco más de la mitad de la gente empadronada tiene como referencia su centro de salud —1.645 de sus 2.999 vecinos—, que cuenta con una única médica La brecha también es notable en O Rosal, Oia y Covelo, donde el 30% de la población empadronada en cada uno de ellos recibe atención fuera.

En los dos últimos años, el área ha perdido 3.305 tarjetas sanitarias, un 0,84%.