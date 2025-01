Solo el 6% del alumnado con necesidades educativas especiales va a Bachillerato

Uno de los grandes apellidos con los que cuenta la educación pública en la comunidad es la inclusión. Y es que Galicia cuenta con el mayor porcentaje de estudiantes con necesidades específicas integrados en centros y aulas ordinarias. Pero atendiendo a la etapa en la que nos encontremos la realidad cambia por completo. Y es que solo el 6% de los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) o de apoyo educativo (NEAE) estudia Bachillerato en Vigo y resto de puntos de la provincia frente al 25% que lo hace en Primaria o ESO.

La caída afecta a más de la mitad de los escolares que, o bien no han denotado una verdadera inclusión durante estos niveles obligatorios que les impide alcanzar los contenidos mínimos y por lo tanto promocionar, o bien porque saben que en Bachillerato no contarán con estos refuerzos. «Cuando llegan a Bachillerato dejan de tener estos recursos, se termina para ellos la adaptación curricular; se quedan más colgados. Por eso muchos, cuando terminan la ESO, se decantan u orientan más hacia la Formación Profesional que a continuar estudiando Bachillerato. No es por desinterés, no por que sean vagos. Es porque carecen de recursos como tal», explica Carmen, orientadora del IES Valadares.

Así, según las últimas estadísticas del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2022/2023, en Vigo y provincia, el porcentaje de alumnos con necesidades específicas ronda el 23% en Educación Primaria y sube al 25% en la etapa de la ESO. El bajón con Bachillerato es tremendo: solo el 6% de los estudiantes continúan en este nivel postobligatorio; de los 10.752 alumnos de Bachillerato, 662 cuentan con algún tipo de necesidad educativa. «En nuestro centro, el alumnado NEE o NEAE ronda el 30% y subiendo. Al comienzo de curso, de los 600 estudiantes que tenemos, 187 necesitaban estos apoyos y seguimos haciendo diagnósticos a lo largo del curso porque no es una cifra estática», amplía Carmen.

Esta orientadora cuenta como el alumnado de 3º y 4º de la ESO con necesidades educativas tiene la posibilidad de someterse al programa de diversificación curricular (antiguo PMAR). «Hasta ahí están cubiertos, y nosotros que contamos con hasta 4 profesionales de pedagogía terapéutica estamos cubiertos y terminan la ESO bien reforzados pero luego ya no. Nos faltarían más recursos», cuenta Carmen, quien también agradece la figura de la A.T.E. (auxiliar en el aula) para los casos más especiales.

Servicios y enseñanza pública salen de la mano a protestar

Servicios públicos y educación se unen contra los recortes, en especial aquellos relativos a la atención a la diversidad. La Federación Olívica de Anpas –Foanpas–, los sindicatos STEG, CIG y CUT; y la plataforma Adolece, de familias con jóvenes con problemas de salud mental, entre otros colectivos tomaron ayer las calles del centro convirtiéndolas en el patio más reivindicativo con decenas de pancartas y peticiones. Las secciones de educación de estos colectivos sindicales alzaron una vez más la voz ante la situación de los colegios públicos, que denuncian, siguen sin los profesionales PT (Pedagogía Terapéutica) y AL (Audición y Lenguaje) que necesitan para cubrir la demanda, y subrayó que, al margen del llamado Plan MEGA de la Xunta, del que cuestionó su eficacia y recordó que se financia con fondos europeos, el refuerzo de profesores en la ciudad ha sido de «cero», tal y como recordaba la presidenta de Foanpas, Iria Salvande. Esta protesta es la segunda que realiza Foanpas en la ciudad, tras la primera movilización que tuvo lugar entre Vía Norte y Urzáiz el pasado mes de octubre y que contó con la presencia de más de 2.000 familias, así como profesores y equipos directivos de una multitud de centros educativos. La de ayer también fue una concentración concurrida y, una vez más, los colectivos instan a la Consellería de Educación a dotar de más medios humanos a los centros pero también a que los servicios municipales no «precaricen» puestos de trabajo y disminuyan las listas de espera para poder ser atendidos en servicios sociales, tal y como expresaron en la rueda de prensa previa a la manifestación de ayer.