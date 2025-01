Galovart: «Un bo valedor debe ser incómodo para o poder e para a oposición»

«Sen ambición política de calquera tipo, vou tentar realizar un servizo público útil para as persoas, útil para os vulnerables, útil para quen, tendo dereitos, non os ten por non poder exercelos». Es una de las promesas que lanzó María Dolores Galovart en su intervención en el acto de toma de posesión como valedora da cidadanía de Vigo, cargo en el que releva a Luis Espada, que la acompañó, así como el alcalde, Abel Caballero.

Galovart dejó claro que «un valedor que faga ben o seu traballo ten que ser incómodo para o poder e a oposición». Precisamente, tanto el BNG como el PP, los partidos de la oposición en el Concello de Vigo, criticaron el nombramiento de la exmagistrada por parte del gobierno local por considerar que se pone en duda la «independencia» del cargo. Y es que fue diputada por el PSOE —aunque como independiente— en el Congreso.

«O traballo que asumo exercereino con independencia de criterio, tal e como teño feito ao longo da miña traxectoria de público compromiso progresista. E así será porque sigo a senda do alcalde Ventura Pérez [su marido, fallecido hace casi un año], que non se rendeu e fixo o que pensaba que debía facer, con todas as súas consecuencias, incluída a de perder a Alcaldía. Farei o mesmo ca el no meu compromiso progresista pola cidade», manifestó.

La nueva valedora da cidadanía aseguró que su nueva tarea le permitirá «devolver» a la ciudad todo lo que le ha dado a lo largo de su vida. Para conseguirlo, avanzó que intentará «chegar a acordos, encontros e mediacións» con la administración con el objetivo de «mitigar o sufrimento das persoas». «En Vigo, existen moitas mulleres valiosas, visibles e invisibles; capaces, abofé mellor ca min, de ostentar esta responsabilidade. Adícolles a todas elas que escache este novo teito de cristal», dijo.

"A queixa non debe ser vista como algo negativo"

También hizo un llamamiento a la queja: «A nosa oficina ten que ser unha oficina aberta, presencial e telemática, onde calquera que teña unha queixa poida achegala. E a queixa, entendo, non debe ser vista como algo negativo, senón coma un regalo, porque nos dá a oportunidade de cambiar o que non funciona», argumentó.

Caballero felicitó a Galovart y reconoció su labor a Luis Espada, quien agradeció el trabajo a las instituciones colaboradoras y a todas las corporaciones municipales durante sus 22 años en el cargo.