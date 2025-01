El fan más incondicional del Club Deportivo Valladares

Lo conoce desde que era pequeño, pero cuando su hijo fichó por el Val Miñor, le perdió la pista, hasta que Martín Docampo pasó a formar parte de la plantilla de los juveniles del Club Deportivo Valladares hace dos temporadas y sus caminos volvieron a confluir. En el primero, en el segundo, David Diz no se perdía partido cada vez que el equipo jugaba en casa y José Carlos Docampo rápidamente se fijó en que «lo vivía», es por esto que le dolía ver cómo acudía a despedir a los jugadores cuando el calendario dictaba que tocaba disputarse los puntos fuera de Vigo, y todo por no contar con un transporte adaptado para que David Diz pudiera subirse con su silla de ruedas.

José Carlos Docampo empezó a darle vueltas a una posible solución para que aquel aficionado al Valladares que nunca fallaba pudiera disfrutar de los partidos del club que «lleva en la sangre» y, finalmente, se decidió a hablar con la madre de David Diz para que le permitiera conducir la furgoneta adaptada y facilitar que su hijo pudiera acompañar al equipo cuando se vestía de visitante. Fue gracias a la implicación de este padre que David Diz empezó a recorrer Galicia siguiendo la estela de unos colores que en la actualidad defiende incluso antes que los del Real Club Celta, equipo que lo puede ver jugar o escuchar, pero por el que ha perdido todo el interés desde que se hizo aficionado del C. D. Valladares.

El Celta ahora poco me interesa, no es una cosa que me tire la sangre, solo soy del Valladares

El propio David Diz, de 32 años de edad y usuario de la Asociación de Familias e Persoas con Parálise cerebral (Apamp) desde hace 18, cuenta que «el Celta ahora poco me interesa, no es una cosa que me tire la sangre, solo soy del Valladares. Soy un aficionado más y ya me considero parte del club, porque voy a todo lo que puedo, voy a los entrenamientos, a verlos jugar... me regalaron la camiseta y también celebré mi cumpleaños con ellos. Vivo cerca del campo de fútbol y primero empecé siguiendo a los juveniles, iba a verlos con Carlos, y me gustó. Mi madre me dejó el coche y cada vez empecé a seguirlos más y ahora estoy con los mayores. También me gusta seguir al equipo femenino, pero a veces coinciden cuando juegan y tengo que dividirme».

Haber conocido otros campos de fútbol y poder disfrutar de la competición fuera de Vigo, animando a los suyos, es algo que le ha llenado mucho porque, por su parte, lo que más destaca de esos viajes es que lo pasa «bien» acompañando a la plantilla, y apunta que «creo que algo de suerte les doy», si bien también reconoce que al último partido que jugaron como visitantes no pudo asistir y ganaron.

Estaría bien que hubiera autobuses adaptados, y lo mismo en los campos de fútbol

Durante la temporada del 2022/23, Martín Docampo destacó y acabó fichando por la Unión Deportiva Ourense, y José Carlos Docampo explica que «David quería que fichara y que no fichara a la vez, porque yo era el que tenía el empuje de llevarlo a todas partes, pero hicimos un grupo de padres muy bueno y también le hacían compañía porque él es muy aficionado, llora por eso». Asimismo, Docampo señala que esa gran pasión que demuestra David siempre fue correspondida por los jugadores, ya que «los chicos cada vez que marcaban gol iban directamente a la banda a celebrarlo con él o se preocupaban de que estuviera bien cuando iba con ellos fuera, para los chavales es su aficionado número uno».

En este sentido, de la «experiencia bonita» que vivieron juntos durante aquella temporada, gracias a la cual el C. D. Valladares ganó a un fan incondicional, José Carlos Docampo tiene claro que es necesario lanzar un par de mensajes al respecto: «Que estaría bien que hubiera autobuses adaptados y que se tuviera en cuenta a personas como David, porque hay dificultades para ellas que se pueden solucionar. Lo mismo en los campos de fútbol, porque muchas veces no podíamos estar ni en las gradas y él se tenía que quedar en la banda, en una zona en la que hubiera red», concluye.