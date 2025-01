¿La FP toca techo en Vigo? Los centros carecen de espacios y aulas para asumir nuevos ciclos

No hay espacio. Esta es la conclusión a la que llegan buena parte de los centros de Formación Profesional del municipio después de analizar sus infraestructuras y dotaciones tras la petición de Inspección Educativa. Este servicio de la Consellería –en el marco del Plan FPGal 360– remitió un comunicado a cada uno de los institutos que imparten estas titulaciones para que enviasen una estimación sobre los espacios disponibles de cara a asumir nuevos ciclos. Y es que la Xunta busca consolidar la Formación Profesional como una opción de primera y atajar el abandono escolar, al mismo tiempo que conseguir una mayor igualdad de oportunidades y mejorar la inserción laboral del conjunto de la población. Es decir, recuperar a todo ese alumnado que no lograron terminar la ESO por la vía ordinaria, ya que la FPBásica es convalidante a esta titulación. Las estimaciones de la Consellería pasan por recuperar a cerca de 12.000 estudiantes que «colgaron» sus estudios antes de los 16 años sin lograr el graduado escolar.

Talleres

Por desgracia la respuesta ha sido casi unánime. «Nosotros, con lo que ya tenemos después de desdoblar aulas y de todo, estamos al 100%», cuenta Alfonso Silva, del CIFP Valentín Paz Andrade. «En los últimos años se ha incrementado la oferta, llagamos a hacer varios grupos, con desdobles de aulas incluso. En Automoción, en ordinaria, tenemos a 22 alumnos de las 150 peticiones que recibimos. Y a esto hay que sumarle la Dual y los cursos de especialización que también impartimos», amplía el director del centro.

Silva no quiere tampoco dejar pasar las particularidades de estas titulaciones, tan ligadas a la práctica y al oficio. «Nosotros por cada título tenemos unos talleres, que ocupan mucho espacio. Ya a veces compartimos espacios y aulas entre diferentes clases, pero no podemos asumir más. Hemos crecido mucho y no puede ser; es lo que argumentaremos a Inspección. Es nuestra realidad», cuenta el director del CIFP Valentín Paz Andrade.

Remodelaciones

Esta misma realidad la lleva denunciando el CIFP Manuel Antonio desde hace años. Ambos centros, los más grandes de Vigo, van a ser ahora objeto de sendas renovaciones, pero que abordan más en la calidad de las infraestructuras actuales que en la distribución. El centro ubicado junto al Meixoeiro mejorará en la accesibilidad con un ascensor nuevo así como aseos adaptados, y la limpieza y reparación de los 5.500 m² de cubiertas, a las que se aplicará también impermeabilización y aislamiento, y el relevo de los lucernarios. La idea pasa también por redistribuir espacios para tratar de ganar aulas. En el caso del CIFP Valentín Paz Andrade, las reformas solo afectarán a los 8.000 m2 de cubiertas.

Por su parte, desde el IES A Guía también ven complicado poder asumir nuevos ciclos en sus instalaciones. «Por la mañana sería completamente imposible, quizás por la tarde porque sí tenemos menos alumnado, pero es lo que hay; estamos limitados por el espacio», cuenta Aurora Alonso, su directora.

La realidad es que en los últimos años la Formación Profesional en Vigo ha sufrido un bum imparable con sus mejores cifras de matriculación y también de oferta, con nuevos ciclos. Esta situación ha hecho que muchos centros apuesten por la modalidad a distancia o semipresencial, en particular los de titularidad privada en detrimento de la limitación por parte de los públicos o incluso concertados para acoger nuevas formaciones. Actualmente, el 30% de los ciclos ofertados en Vigo para FP ya son “online”.