Absuelto el empresario acusado de acoso sexual a una empleada con discapacidad

El Juzgado de lo Penal 1 de Vigo ha absuelto al responsable de una empresa informática que estaba acusado de acoso sexual a una trabajadora con discapacidad. En su querella la mujer denunció que, en una cena de Navidad, su jefe le dijo «nunca he follado con una discapacitada» y que tras ello recibió llamadas y mensajes de WhatsApp en los que le decía «follamos» o expresiones similares.

«No consta acreditado que el acusado, con su proceder, provocara en la mujer, que ya padecía un trastorno depresivo mayor, una situación gravemente intimidatoria, hostil o humillante», dice la jueza. Los cuatro mensajes de proposición sexual y la duración de la situación no llegan, dice, para configurar «la situación objetiva y gravemente intimidatoria» que exige el delito, que no ve probado: los pantallazos de WhatsApp son sin fecha ni hora y no existe una pericial que acredite que no fueron manipulados.