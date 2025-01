Los extraordinarios comparten «talento y esfuerzo» con la «Galicia próspera»

La festividad de Santo Tomás se convierte cada año en un acto reivindicativo de la excelencia, la de los alumnos que más brillaron en el curso anterior y la de la propia institución. El rector de la UVigo quiso además ensalzarla frente a las instituciones privadas y en un momento en el que se acaba de conocer que la Xunta ha autorizado que la universidad promovida por Abanca imparta el grado de Derecho, que ya existe en las tres públicas gallegas.

«Aquí os títulos non se regalan. As universidades que máis títulos conceden son as privadas e o mérito que teñen é que a maioría dos seus alumnos aproban á primeira», subrayó Reigosa en referencia su elevada tasa de egresados.

El rector también felicitó a los premiados, desde alumnos de nuevo ingreso a recientes doctores, y destacó que comparten «as mesmas bases da Galicia próspera, o talento e o esforzo». Puso en valor que diesen «o mellor de si mesmos» y se mostró convencido de que ayudarán a que la sociedad sea más justa, igualitaria y desarrollada. «Se alguen pode cambiar o mundo son estes mozos», insistió.

Reigosa se refirió asimismo a la «relevante» posición que la UVigo ocupa en España y en el exterior, superando la media nacional por el impacto de los trabajos que realizan sus investigadores y situándose entre las mejores del mundo en ámbitos como la Ciencia y la Tecnología de Alimentos (34ª) o la Oceanografía (entre las 75 primeras). Y ello a pesar de que compite con instituciones de mayor presupuesto e historia.

Reconoció que aumentar la internacionalización sigue siendo una asignatura pendiente para la universidad viguesa, aunque ya recibe profesores e investigadores de más de una veintena de países y casi el 60% de sus publicaciones incluye a autores foráneos, por encima de la tasa de Santiago y A Coruña.

El rector también celebró la tasa de ocupación del 105%, fruto del esfuerzo por diseñar una oferta de titulaciones «competitivas» para que los alumnos accedan a buenos empleos, y los «espectaculares resultados» en la transferencia del conocimiento a la sociedad.

«A industria do sur de Galicia ten que aproveitar todo o talento da UVigo. A tendencia é enormemente positiva», señaló Reigosa, que estaba acompañado por el presidente del Consello Social, Ernesto Pedrosa, y las vicerrectoras Mónica Valderrama, Natalia Caparrini y Adela Sánchez Moreira.

Reigosa finalizó su discurso pidiendo a los titulados que se unan a la comunidad Alumni, junto a sus más de 2.800 miembros, y actúen como embajadores de una institución «magnífica», que aspira «a ser todavía mellor e que está a disposición de toda a sociedade».

Acto de entrega de los Premios Extraordinarios de la Universidad de Vigo / Alba Villar

Sus palabras fueron aplaudidas por los 161 premiados, que acudieron acompañados de familiares y amigos para recoger sus distinciones. Estaban convocados veintitrés doctores (dos de la convocatoria anterior), 55 graduados, 75 alumnos que empezaron carrera y máster este curso con los expedientes más altos y las 8 galardonadas con los Premios Egeria por la inclusión de la perspectiva de género en sus tesis y trabajos finales de grado y máster.

La ceremonia contó con las interpretaciones del Coro Sénior de la UVigo y se repitió una anécdota del año pasado cuando la secretaria xeral y encargada de llamar al escenario a los galardonados, María José Bravo Bosch, se acercó a besar a una de sus doctorandas que fue premiada por su tesis.

El acto de Santo Tomás coincidió con una jornada lectiva, el festivo se trasladó al lunes, y entre los invitados se encontraban la directora de la Axencia Galega de Investigación, Carmen Cotelo, el presidente del Consello Económico e Social, Manuel Pedrosa, el subdelegado de Defensa de Pontevedra, Miguel Cortés, el director de la Escuela Naval de Marín, Pedro Cardona, la subdelegada de la Xunta, Ana Ortiz, la diputada Irene Garrido y monseñor Luis Quinteiro.

Isabella Moreno y Abel rodríguez Premios de Excelencia a nuevos alum «En catro anos, estamos aquí outra vez»

Isabella y Abel. / Alba Villar

La UVigo premia cada año a los nuevos alumnos con los mejores expedientes que eligen la institución para seguir forjando unos currículos brillantes. La ourensana Isabella Moreno y el rianxeiro Abel Rodríguez son amigos y estudian Bellas Artes y Traducción, respectivamente.

En el caso de él, la facultad viguesa es la única de Galicia, pero Isabella hizo una búsqueda concienzuda antes de matricularse en Pontevedra. «É a máis enfocada á arte contemporánea. E mirei moitísimas», comentaba.

A los dos les gustaría ser profesores universitarios e investigadores y, aunque todavía están al inicio de sus carreras, el premio de excelencia no supone una presión añadida, sino un incentivo. «Ves que podes conseguir algo tanxible e real, ademais das túas calificacións. En catro anos, estamos aquí outra vez», bromeaba Abel sobre la posibilidad de seguir recibiendo premios por su trayectoria académica. Y quizá también musical, porque acaba de formar un grupo con otros compañeros universitarios.

Manuel Alejandro González Premio extraordinario de doctorado «Preparo oposiciones al Ministerio para la Transición ecológica»

Manuel A. González. / Alba Villar

Defendió su tesis el verano pasado y, casi sin pausa, empezó a preparar oposiciones al Ministerio para la Transición Ecológica. Los exámenes podrían ser convocados en marzo, aunque por ahora aprobar no es un objetivo «a corto plazo», y tampoco renuncia a conseguir una plaza de profesor universitario. «Es difícil porque tienes que irte fuera de España para tener oportunidades y prefiero quedarme», comenta.

En todo caso, el premio extraordinario supone un reconocimiento al esfuerzo y el trabajo realizado por este ingeniero de minas ourensano. Su tesis, dirigida por el profesor Leandro Alejano, se mueve entre los ámbitos de la física y las matemáticas para analizar el comportamiento de la pizarra y el granito en el laboratorio. «La primera parte está relacionada con la isotropía de la pizarra, que podría aplicarse a los modelos de reservorios de petróleo no convencionales. Y en la segunda analizo los efectos de escalar las muestras de roca, lo que permitiría ver la correlación entre el laboratorio y el campo», resume sobre un trabajo desarrollado en el centro de investigación Cintecx.