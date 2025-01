Iryo supedita operar en Galicia a lograr trenes de ancho variable

El consorcio hispanoitaliano Iryo mantiene su interés en operar en alta velocidad en Galicia, pero admite que este paso plantea «numerosos desafíos», entre ellos, adquirir nuevos trenes que les «permita» circular por las vías de ancho variable. La compañía cerró el ejercicio del año pasado con más de 14 millones de viajeros en España, donde opera en tres corredores y 11 destinos del Sur y Levante. Su director general, Simone Gorini, presentó resultados y expuso planes en la reciente Feria Internacional de Turismo (Fitur).

No es la primera vez que Iryo manifiesta su disposición a incluir Galicia y otras regiones del Norte del país, donde aún no opera, entre sus destinos. Pero la compañía admite que no es sencillo. Por un lado, está pendiente la segunda fase de liberalización de rutas férreas. Y, por otro, hay que tener en cuenta la singularidad del tipo de vías del recorrido que realizan los trenes de alta velocidad, que es distinto en Asturias y también en la comunidad gallega (con partes en ancho ibérico) al resto de España (de ancho europeo estándar).

Esto obligaría a Iryo a hacerse con convoyes especiales para llegar al Norte. Una actuación hoy por hoy complicada, o más bien imposible, ya que Renfe ha acaparado toda la oferta en el mercado, limitado a Talgo y CAF. Este consorcio dispone actualmente de sus propios trenes, que considera como los «más modernos de Europa», con capacidad para alcanzar los 360 kilómetros por hora.

Otro contratiempo en los planes de expansión de Iryo es que se lleve a cabo la segunda fase de liberalización de vías. Se trata de un proceso sobre el que «todavía son muchas las incertidumbres que planean en el horizonte», advierte la compañía, que pide al Ministerio de Transportes un esfuerzo. «Una vez publicada la oferta de capacidad, insistimos en la importancia de conocer con exactitud todos los detalles para poder tomar decisiones», reseñan.

La entrada de Iryo y otros operadores privados en el transporte en tren de pasajeros en España, un monopolio históricamente de la entidad pública Renfe, ha permitido abaratar el coste de billetes de alta velocidad. Los últimos cálculos cifraban en uno 40% la reducción de precios donde operan.

El coste del billete es una de las principales barreras en el uso del tren en España. Basta con coger los datos para evidenciarlo. Gracias a los descuentos en el transporte público, el pasado ejercicio, las dos terminales de la ciudad, Guixar y Urzáiz, siguieron creciendo hasta alcanzar los 2.634.217 viajeros, casi un 7,8% más que en el primer año completo con los bonos «gratis».

Este crecimiento viene motivado principalmente por el estreno de los servicios AVE y Avlo con los trenes Avril, que sumaron 140.000 viajeros extra en la terminal de Urzáiz (+66,43%) en ocho meses, hasta alcanzar los 349.315 pasajeros en los servicios comerciales de Renfe. En resumen: el uso de la estación de Urzáiz se ha duplicado desde los descuentos en sus trenes de Media Distancia, más caros y rápidos que los de Guixar.

Apuesta por el turismo

A la espera de que se liberalicen nuevas rutas ferroviarias, el consorcio hispanoitaliano avanza en su oferta de transporte. De hecho, en el mismo escenario de Fitur, Iryo aprovechó para firmar con la asturiana Alsa un acuerdo para «entrar más» en el sector turístico, como expuso Simone Gorini.

El proyecto con Alsa se enmarca en su línea de acción «Conecta Bus», que permite a Iryo llevar a los viajeros más allá de las estaciones de tren, sirviéndose de estaciones y paradas habilitadas en sus inmediaciones, minimizando así los tiempos de conexión del pasajero para facilitar su enlace en autobús hasta su destino final. Booking.com y Eurail B.V. son otras compañías con las que el consorcio ha firmado acuerdos turísticos.

Iryo está participado por Trenitalia, los socios de Air Nostrum y Globalvia. El operador, que gestiona el 30% de las frecuencias totales en España, ha realizado un total de 43.000 viajes desde el inicio de sus operaciones. Asegura, además, ser líder en puntualidad, un 88%, por debajo de la media, que se sitúa en un 83%.