«Este disco no es un puñetazo en la cara, necesita atención»

Acompañado de su banda, el cantante y guitarrista Jairo Zavala, conocido artísticamente como Depedro, presentará el próximo 7 de marzo en Vigo su último álbum, Un lugar perfecto, en una actuación que contará con un espectáculo audiovisual cuidado.

-¿Qué hay detrás de Un lugar perfecto? ¿Cómo nace este disco?

-Al final, para mí un disco es plasmar una colección de canciones que se van acumulando en un momento personal determinado.

-Y, en este caso, ¿ qué fue lo que le llevó a rendir homenaje al folclore latinoamericano?

-Me gusta poner el foco siempre en las canciones. Desde luego, en la parte estética sí que hay un homenaje a esa fuente de inspiración que tanto me ha dado y que me sigue dando, y que espero que me siga inspirando muchos años, no solo los ritmos de Latinoamérica, sino también de África. Hay aires de muchos ritmos y del sur, mira mucho al sur este disco.

-Es la primera vez que cuenta con un productor externo, ¿cómo ha sido la experiencia?

-Es muy interesante, porque siempre he tomado las riendas de las producciones, pero en esta ocasión necesitaba que alguien me empujara a caminos nuevos, a abrir cajones diferentes, y ha sido maravilloso contar con el talento y la experiencia, aunque es una persona joven todavía, de Gustavo Guerrero, que tiene una mirada no parecida a la mía, porque si no no lo hubiera llamado, pero sí que tiene un pie en la parte de la música popular y otro pie en la música occidental, y yo necesitaba esas dos cosas.

-¿Y qué tal lo está recibiendo el público?

-Pues no podía empezar mejor el año, porque están todos los conciertos llenos, la gente te sonríe, te da energía, canta y escucha las canciones, porque este disco sí que no es un puñetazo en la cara, es un disco que necesita atención, que va un poco también en consonancia con la lírica, que hace un poco una apología del momento, de lo importante del instante y que, ahora, en un espacio ocupado por la inmediatez, parece que es un acto de rebeldía.

-Con respecto a otros discos, ¿en qué marca la diferencia el nuevo álbum?

-Para mí la diferencia en la parte estética es que ha habido otra persona que ha tomado decisiones. Estéticamente, consensuado, por supuesto, él tiene el peso del disco. Y luego, líricamente, sí que he repasado el momento en el que estoy ahora y las cosas que me preocupan, me interesan, me inspiran o me emocionan. Quizás, también en la parte lírica, sí que he trabajado, no más, pero de una manera diferente, también empujado por Gustavo, y he llegado a conclusiones nuevas y ojalá haber encontrado imágenes poéticas más certeras, aunque esto es algo que tiene que decir la gente.

-¿Qué puede esperar el público vigués de su visita a la ciudad?

-La banda está más rodada que nunca, porque además cuento con la banda que grabó el disco en su totalidad. Vamos a Vigo con espectáculo audiovisual muy cuidado y, aparte de los temas del nuevo disco, no me voy a olvidar de los clásicos, de los temas que han hecho que tú y yo estemos hablando. Será un concierto largo, porque no es un festival, entonces tengo el privilegio del tiempo para organizarlo como yo quiera. Estoy contando los días.

-Pese a su trayectoria consolidada, ¿sigue encontrando barreras? ¿Cómo valora la escena actual?

-Las cosas que merecen la pena siempre conllevan un esfuerzo descomunal y eso siempre ha sido así. En cuanto a la escena , a nivel creativo, la veo interesantísima, y es maravilloso poder acceder a lo que hace un grupo de música popular de Mongolia, por ejemplo. Son tiempos nuevos en los que hay que adaptarse y hay discursos musicales enriquecedores, estéticas nuevas, que es un placer escucharlas, y voces nuevas, no solo en la parte musical, sino en la parte lírica también. Me fascina lo que está pasando ahora mismo con la música.