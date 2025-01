Treinta taxistas ya realizan servicios en la ciudad con cámaras de vigilancia

Los taxistas son unos de los grandes testigos del trajín diario de la ciudad. Llevan a viajeros que llegan a Vigo por motivos de trabajo, recogen jóvenes los fines de semana durante la madrugada para trasladarlos a sus casas después de una noche de fiesta o desplazan a familiares y pacientes a los hospitales por motivos sanitarios, entre otros muchos servicios. Imprescindibles para el buen funcionamiento de Vigo, en su día a día también se enfrentan a situaciones desagradables, especialmente provocadas por clientes problemáticos. Es por ello que han empezado a instalar cámaras de seguridad que graban lo que sucede en el interior del taxi. Por lo general, están ubicadas junto al retrovisor de dentro. Según estimaciones de la patronal, unos treinta taxistas ya cuentan con videovigilancia.

El primero que la puso fue Alfredo Parente, conocido en el sector como Freeddy. «Decidí ponerla por si pasa algo. Antes los fines de semana muchos chavales a los que recogía de noche se iban sin pagar. Ahora, al ver la cámara, ya no se les ocurre hacer algo así», explica este conductor.

Esas cámaras almacenan imágenes que pueden ser aportadas a la Policía en caso de alguna denuncia o investigación. Alfredo Parente, precisamente, llevó a un joven hace poco a una dirección cercana al puente de Rande, en la salida del peaje a Redondela. Al día siguiente leyó en los medios que ese joven estaba desaparecido, por lo que avisó a la Policía para informar sobre su trayecto. El final es trágico, pues Parente recuerda que el chico se suicidó tirándose del puente de Rande. «Nunca me pude imaginar que me pidió que lo llevara para matarse. Estuvimos hablando en el coche de forma normal, no aprecié signos sospechosos», recuerda.

La cámara, instalada sobre el retrovisor del taxi. / Alba Villar

A falta de que la administración homologue oficialmente este sistema de seguridad en los taxis, son los propios conductores los que tienen que pagar las cámaras de su propio bolsillo. Según Emilio Mosquera, presidente de la asociación de autopatronos y de la central Radio Taxi, el gasto medio que tienen que asumir los conductores por la instalación y trámites para estos dispositivos es de unos trescientos euros.

«Funcionan como elementos disuasorios. Al ver los rótulos que informan de la presencia de la cámara, los clientes que pensaban irse sin pagar, por ejemplo, ya no lo hacen», apunta. Se refiere a que en un lugar visible del vehículo, normalmente en una de las puertas exteriores o incluso en el respaldo de los asientos delanteros, es necesario informar a los clientes sobre la existencia de cámaras de videovigilancia y que por tanto van a ser grabados, imprescindible debido a la ley de protección de datos.

La patronal viguesa espera que cuando estos dispositivos estén homologados íntegramente y se puedan acoger a diferentes ayudas, la gran mayoría de los taxistas instale cámaras para vigilar los servicios que hacen por la ciudad.

Protesta por los seguros

Por otro lado, este miércoles 29 de enero las asociaciones de taxis de Vigo se sumarán a la manifestación convocada a nivel nacional para protestar por el disparado precio que tienen que pagar por los seguros. Más de un centenar de profesionales discurrirán con sus coches de una punta a otra de la ciudad por esos «abusos» en las pólizas. Desde Radio Taxi informan que llevarán a cabo un paro de tres horas, manteniendo los servicios mínimos durante esta jornada de miércoles en Vigo.

CLAVES Efecto disuasor en los clientes La presencia de una cámara de videovigilancia en los taxis provoca que quien tenía pensado irse sin pagar no lo haga. Protección de datos Los taxistas que lleven cámara en sus vehículos deben colocar un cartel visible avisando a los clientes de que serán grabados.

