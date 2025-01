Los nervios del futuro de la sanidad

A las puertas de la Facultad de Económicas del campus de Marcosende, se van congregando, poco a poco, varios centenares de personas. Muchos pies bailan con pequeños movimientos. Hace frío, pero no es solo eso. Son los nervios. Las siguientes cuatro horas y media determinarán su futuro. Un total de 549 personas estaban ayer citadas allí para las pruebas de acceso a las plazas de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad. Es la convocatoria con mayor oferta de la historia.

Los exámenes, en las que estaban admitidos 32.212 solicitantes en toda España, se desarrollaron en 28 localidades. En Galicia —con 1.850 inscritos— se escogieron cuatro facultades de Santiago y una de Vigo, algo que agradecen los profesionales de la zona sur, como Andrea Mojón González, de Ponteareas, que se encontraba «sorprendentemente tranquila». «Es mucho mejor tenerlo cerca de casa», defiende esta aspirante a Enfermera Interna Residente (EIR) Familiar y Comunitaria. Le gusta el trato cercano con el paciente, conocer sus circunstancias, y no «ir a correr» como ya ha experimentado en el hospital.

Andrea Mojón y familia / A. B.

«Es mucho mejor tener el examen cerca de casa» Andrea Mojón — Aspirante a EIR

Ella es una de las algo más de diez mil aspirantes —10.023— que optan a las 2.171 plazas de EIR. A los graduados en Enfermería no les hace falta sacarse este examen para estar solicitados. «A la semana de terminar ya nos estaban llamando», recuerda Christian Navero. Sin embargo, «los contratos son mejores si te especializas» y «compites con menos gente al entrar en una lista especial», explican Laura López, Diana Montero, Paula Bugarín, Andrea Álvarez y Marta Freire. Pero, sobre todo, porque «a más formación, más seguridad para ti y para el paciente», coinciden. Calculan que el 90% de sus compañeros de la escuela de Povisa se postulan también. Algo menos, entre los del Meixoeiro. Estos seis amigos es la primera vez que se presentan y la mitad de ellos ha hecho un parón laboral para poder prepararlo.

Laura, Diana Christian, Paula, Andrea y Marta. / A. B.

«A más formación, más seguridad para todos» Laura, Diana, Christian, Paula, Andrea y Marta — Aspirantes a EIR

La especialidad que mayor aspirantes congrega es Medicina, con 15.106 inscritos para 9.007 plazas MIR. Más de una cuarta parte —2.508— son de Familiar y Comunitaria. Es la especialidad en la que le gustaría poder formarse a Alba Sola y, con menos certidumbre, a Irina Gil. Ana Quintero quiere acceder a Anestesia. Estas viguesas —las dos primeras, graduadas en Santiago y la tercera, en Murcia— llevan 17 meses preparándose y los últimos 7 de forma intensiva. «Se hace largo, cansado», cuentan. Confesaban que sí estaban «nerviosas» y su idea era «hacerlo lo mejor posible». «A ver con qué nos sorprende el Ministerio», se preguntaban. Lo que sí tenían claro es que, pasara lo que pasara, al terminar el día empezarían «un par de meses de [merecido] descanso».

Junto a ellas también esperaba a entrar Inés Montes. Ella es una de las 3.847 personas de toda España que se presentaban a lassolo 274 plazas de Psicología (PIR). Son catorce aspirantes por puesto de formación para un profesional que, en la actualidad, es deficitario en el sistema público. De hecho, se produciría un importante incremento de la demanda en Galicia si Sanidade cumple con su compromiso de «poñer en marcha unha rede de psicólogos clínicos en centros de saúde». «Yo vengo tranquila. Voy con la idea de probar a ver cómo es el examen», señalaba Inés.

Alba, Irina, Inés y Ana. / A. B.

«Llevamos 17 meses de estudio, se hace largo» Alba, Irina, Inés y Ana — Aspirantes a MIR y PIR

No todos los aspirantes eran de la zona. Algunos viajaron miles de kilómetros. Como Ana Victoria Jiménez, que vino desde México. Durante la carrera pudo rotar por centros españoles. «Y me encantó», subraya. «Sobre todo, por el nivel académico y porque no hay tanta jerarquía como allí, todos forman un equipo», cuentan. En su país hizo la «maestría» en Genética. A la espera de que salgan las primeras plazas MIR de esta especialidad en España —no se esperan hasta 2026—, maneja Cirugía Pediátrica como opción.

Ana Victoria y Paloma. / A. B.

«Vengo de México ya que me encantó rotar aquí» Ana Victoria Jiménez — Aspirante a MIR

También se presentaron candidatos de Farmacia (FIR), Biología (BIR), Física y Química. No es casualidad que la mayoría de los nombres propios de este reportaje sean femeninos. Reflejan una realidad: el 74,32% de las que se examinaron ayer fueron mujeres.