Ismael Faro: «La IA será más grande que Internet pero aún tiene que cristalizarse»

Ni futuro, ni utopía. La Inteligencia Artificial es el presente. Hablar de Chat GPT o Canva ya no suena a chino, aunque ¿sabemos realmente cómo funcionan? ¿cómo afectan a nuestro día a día? La proyección de esta tecnología depende, en gran medida, de la propia interacción con ella y del diseño de nuevos proyectos. Para animar y potenciar este desarrollo, el vigués experto en ordenadores cuánticos, Ismael Faro —vicepresidente de computación cuántica en la multinacional americana IBM Research—, ha creado la fundación Anfaia (Asociación Faro para la Aceleración de la IA) destinada a conceder becas de verano a los jóvenes para apoyar proyectos de código abierto de Inteligencia Artificial con el fin de acelerar este tecnología. Faro presentará esta iniciativa el próximo lunes 27 de enero en a las 18.30 horas en Afundación.

A pesar del interés que despierta y del auge de la IA, ¿estas becas surgen ante la falta de apoyos para el desarrollo de nuevos proyectos? ¿Cuál fue sino la motivación?

Hablo desde mi propia experiencia, cuando empecé en este sector me costó muchísimo llegar a dónde ahora estoy. Pienso que es importantísimo ayudar a la comunidad, a los más «frikis» nos gusta poder avanzar y hay que reconocer que la tecnología no se ve aquí en Galicia como en EE UU. A mí me hubiera gustado contar con más ayuda cuando empecé, tener una red de contactos. Y para eso están estas becas, para devolver parte de lo conseguido a la comunidad. Esperamos poder actuar como mentores desde una etapa temprana.

¿Es importante que los jóvenes se formen cuanto antes en estas nuevas tecnologías? ¿Su buen uso pasa por conocer los riesgos?

Efectivamente; es como pasó en su día con Internet. Si la gente joven no conoce realmente cómo funciona pueden acabar tomando malas decisiones. Si no sabes manejarlas no puedes llegar a saber lo que está mal. Es igual que cuando salió Google, tenías cualquier duda e ibas a buscar en foros y ahora pues preguntas a Chat GPT. Pero esto debe ser una herramienta de aprendizaje, no tomarlo como una solución.

¿Ha sido la IA más revolucionaria ahora que Internet en su momento?

Está al nivel, sí. Los años decidirán cuál ha sido más importante, como pasó con la llegada de los móviles o los ordenadores. Al final hablamos de saltos evolutivos. Yo pienso, soy creyente de que las IA han dado un paso más. ¿Que vayan a ser más grandes que Internet? Estamos en ese punto de partida, una disrupción. Lo dirá el futuro porque para que sea más exitosa tiene que ser útil y saber ajustarse también a los costes. Que pueda llegar a ser universal. Por ejemplo, qué pasó con la realidad virtual. Se apostó mucho por ella pero terminó decayendo, está completamente en pausa. No ha sabido evolucionar tan rápido como se esperaba. Sin embargo, con estas herramientas de IA es más sencillo interactuar. Pienso que sí van a ser más grandes que Internet pero aún tienen que cristalizar y la gente debe de usarlas; el tiempo de interacción es importantísimo.

Quizá el factor detractor de las IA es la afectación negativa a muchos puestos de trabajo, que peligrarían aunque también ayudará a surgir otros nuevos.

No puede existir la automatización completa. Los humanos, como expertos tendrán que validar los contenidos. No se puede dar que la IA lo haga todo, se van a necesitar expertos en estos campos, habrá un grado de especialización que no puede desaparecer. Siempre va a tener que existir un humano, un trabajador detrás. Por ejemplo, la gente validará el contenido de la IA o cómo integrarla en los sistemas de producción. Y es que si pasa algo mal en la IA, ¿quién será el responsable? El factor humano siempre va a estar presente en estas tecnologías.

¿Cómo será su afectación a la empresa, a la industria?

Aquí la parte ética será muy importante; cómo poder verificar que no hay sesgos, por ejemplo. Habrá una gran necesidad de expertos y será fundamental también la seguridad que debemos poner alrededor. Que lo que esté pasando, esté pasando de verdad.

