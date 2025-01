De ‘boomers’ a ‘alfas’: Vigo a través de cinco generaciones

Ya lo dice el meme inspirado en los millennials, «hace 20 años es en el 1990, ¡y de ahí no me saca nadie!». Pero no. Saben que nos gustan los experimentos así que en esta ocasión le proponemos que nos responda sin pensarlo mucho: si le decimos que algo pasó hace 20 años ¿a qué año se traslada?

La percepción del tiempo tiene un componente subjetivo y esta relacionado, en cierta medida, con la generación a la que pretenecemos. Precisamente, el 1 de enero a las 02:11h Luis se convertía en el primer vigués de una nueva generación: los alfa daban paso a los beta. Es difícil imaginar cómo cambiará el mundo durante la década que los verá nacer, pero pensar en el futuro siempre invita a viajar al pasado y recordar cómo éramos y cómo somos. A Telmo Costas y Ania Rodríguez los separan 64 años. El Vigo de la infancia y juventud del más veterano y el que comparte ahora con la joven de 15 años no tiene mucho que ver, aunque algo siempre queda. Ambos comparten, de hecho, la idea de que es una ciudad que gusta para vivir, «aunque tenga sus cosas».

La hemeroteca de FARO permite, precisamente, comprobar ese paso del tiempo. Telmo nació exactamente el 26 de septiembre de 1946. Sin ser esto de las generaciones una ciencia exacta, es el año que inauguró a los baby boomers. Aquel día, la portada de Faro recogía la «investidura como Jefe del Estado del Generalísimo Franco» con actos conmemorativos de la histórica ceremonia en Burgos, el tratado de paz con Italia, un plan para la reconstrucción económica de Europa al que Rusia se oponía o la misión comercial española que llegaba a Buenos Aires. Ania es una alfa de manual que estudia 3º de la ESO. Nació el 19 de octubre del 2010. Por entonces, la actualidad la copaba la fusión de las cajas. Así titulaba el decano este «día histórico para el sistema financiero gallego»: «Las asambleas alumbra la caja única». Había espacio para la suspensión de licencias en el solar de La Panificadora para ubicar la Biblioteca del Estado, los chips del telepeaje o los piratas del «Alakrana» que se enfrentaban a 220 años de cárcel.

Entre ambos, otras tres generaciones. La X arrancaba en el 1965, el mismo año en el que se clausuró el Concilio Vaticano II. En el 1980, los primeros millennials compartieron protagonismo con el inicio de las obras en Balaídos para convertirse en sede del Mundial (el de 1982, no se confundan), el asesinato de John Lennon y, como no, la aprobación del Estatuto de Autonomía. Los Z comenzaron allá por el 1995 mientras Induráin ganaba su quinto Tour.

Pero el mejor testimonio siempre es el que dan las personas a través de su memoria y de su percepción actual. Por eso, juntamos a un vigués nacido en el primer año de cada una de estas generaciones para que nos hablen de su ciudad.

De aquellos que caminaban descalzos por Vigo y esperaban en las calles de tierra a que sus amigos bajaran a jugar a los nativos digitales que casi no saben lo que es una cabina telefónica. Unos son de llamarse a grito pelado o de cartas, otros de Messenger y Tuenti y los más jóvenes, de Tiktok y Whatsapp. Los hay que con 10 pesetas sentían que podían conquistar el mundo, otros que solo conocen los euros e incluso quienes ven como el efectivo es cada vez la opción menos elegida. Algunos vieron como caía una nevada de las de verdad en Vigo o fueron protagonistas de algunas de las manifestaciones más significativas de la ciudad, mientras otros lo saben porque se lo han contado sus padres o abuelos.

De los encuentros intergeneracionales siempre surgen cosas interesantes, veremos en esta ocasión como se ve el paso del tiempo a través de cinco generaciones de vigueses. ¿Se identifica con alguno de ellos?

TELMO COSTAS Babyboomer «Recuerdo de mi infancia caminar descalzo patinando en la hierba»

Telmo Costas. / Marta G. Brea

Temo Costas tiene Whatsapp, como no, pero prefiere atender una llamada. Realmente seguro que prefiere ver a las personas cara a cara, como se ha hecho siempre, con una charla más calmada en las que, además de voz, nos pongamos rostro.

Nació en septiembre de 1946 y explica que reconoce el Vigo de hoy porque lo ha visto evolucionar día a día, mes a mes y año a año. De no ser así, le costaría encontrar algo que no haya cambiado con el paso del tiempo. Casi como le ocurre consigo mismo.

Hoy Telmo tiene tres hijos y varios nietos, todos de Vigo, como él, que nació y lleva toda su vida en esta misma urbe. Actualmente vecino de Coia, mira al pasado y se encuentra a un niño «que recorría las calles descalzo, patinando en por la hierba», un pequeño muy distinto a los que han aumentado su familia en las generaciones siguientes.

Como baby boomer, forma parte de los nacidos durante la explosión de la natalidad tras la Segunda Guerra Mundial, precisamente ese aumento notable de los nacimientos tras el final del conflicto da nombre a este grupo etario.

Santa Irene de Vigo: aquellas aulas de los 60 / Un aula del Santa Irene de "Memorias. Instituto Nacional de Enseñanza Media Santa Irene"

Comenzó a trabajar por primera vez cuando tenía 14 años, algo que hoy -si excluimos la exposición con ánimo de lucro que los padres hacen de los menores en redes sociales- sería imposible. Comenzó en un astillero de adolescente para luego trabajar como carpintero y finalmente, dedicar gran parte de su vida laboral a ser especialista de máquinas en una empresa.

Aquel niño del 46 no podía imaginar, en sus propias palabras, todos los avances que experimentaría su lugar de origen, «es que me cuesta decidir que es lo que encuentro más cambiado con respecto a cuando era niño, realmente el cambio y el avanza ha sido absoluto y generalizado», señala.

No es un gran usuario del centro, aunque sigue encontrando que Vigo es una ciudad confortable en la que vivir, independientemente de la edad, sintiendose plenamente integrado, «bueno, siempre se puede mejorar, claro está, pero estamos cómodos».

Sobre ese margen de mejora, Telmo es optimista y espera poder comprobar por sí mismo como Vigo seguirá creciendo y modernizándose, «sobre todo si seguimos con el alcalde que tenemos».

ESTELA ESTÉVEZ Generación X «Echo de menos más tiendas de barrio, hacían mucha comunidad»

Estela Estévez. / Marta G. Brea

Es posible que su nombre les suene, especialmente a aquellos que recuerden los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Estela Estévez (Vigo 1965) es conocida por su trayectoria deportiva como olímpica y tras participar también en dos campeonatos mundiales.

Natural del barrio de As Travesas, pensar en su infancia la lleva a esas tardes de verano en las que esperaba sentada en las calles de tierra a que sus amigos y amigas bajasen a jugar. No quedaba otra. El punto de encuentro estaba claro, y en cuenta se tenía el visto bueno de los mayores para acudir, empezaba una nueva aventura.

Tan solo ha vivido fuera de la ciudad olívica durante cuatro años, concretamente en Valencia, así que se la conoce como la palma de su mano y puede ver con perspectiva sus cambios. De hecho, pone el foco en la recuperación del Casco Vello. «Recuerdo cuando parecía una ‘ciudad prohibida’ y ahora me encanta», explica. Destaca también que «es una ciudad que apetece caminar».

Cuenta también con una visión sobre cómo ha evolucionado el deporte en general y el femenino en particular. «Me tocó vivir una época en la que había que pelear mucho para que se nos valorase en su justa medida y, aunque la brecha se ha estrechado, sigue existiendo», afirma. Independientemente de la disciplina, el éxito actual de grandes deportistas como Ana Peleteiro miran de reojo a sus antecesoras.

La ilusión del Calderón y el EuroCelta así fue el Celta de los años 90 /

Estévez también ha estado vinculada a escuelas deportivas y percibe cierta relajación en la aceptación de las normas. «Antes había unas indicaciones que nadie se saltaba, ahora o no existen o dan más igual, y no solo en el deporte, sino en la vida en general», apunta.

Achaca también un cambio en la manera de relacionarse. Echa de menos esos «típicos kioscos en los que te gastabas 10 pesetas o las tiendas de barrio que generaban mucha comunidad». Nota ahí un salto generacional, por ejemplo, con sus hijos millennials, de 28 y 39 años, «sobre todo en el tema on line, las tecnologías, las compras por internet, a mí no me gustan demasiado las máquinas, incluso me da cierta pena que ahora las relaciones personales se lleven también a ese ámbito, de ver que las amistades funcionan de una forma más distante».

DAVID FERNÁNDEZ Millennial «Soy de la generación que conoció Navia cuando eran huertas»

David Fernández. / Marta G. Brea

David Fernández nació en Vigo pero con 23 años, al aprobar la oposición, se trasladó una temporada a Salvaterra de Miño, de donde es precisamente parte de su familia. Hace cinco volvió a la ciudad donde pasó su infancia y parte de su juventud. En aquella época estudió en el colegio Balaídos, el Instituto Alexandre Bóveda y el CIFP Coia, pero pensar en su infancia lo traslada a «un campo abandonado donde ahora mismo está un autolavado de coches en la Florida». El tiempo con sus amigos transcurría entre ese espacio, el patio de su edificio y las calles del alrededor del colegio.

De la mano de su padre descubrió la ciudad. «Él se crió en el barrio de San Roque y me iba contando anécdotas varias. Me descibrió el centro, algo que en aquella época no se frecuentaba demasiado. ¡Con decirte que Balaídos era prácticamente el extrarradio!».

Extraña poder disfrutar de un Vigo más virgen, sin tantos edificios, «yo conocí Navia o la Miñoca cuando eran huertas». Con todo reconoce que «la ciudad ha crecido y mejorado en la mayor parte de los aspectos, lo demás son recuerdos románticos», válidos pero que no condicionan el desarrollo de la urbe. De hecho, al preguntarle por el futuro que pronostica para Vigo apuesta por «una ciudad todavía más importante, desde luego la más grande y relevante de Galicia y destacada en el ranking de las españolas». Fía este resultado, eso sí, a un sector transversal a las últimas generaciones: «A ver cómo evoluciona el sector del automóvil».

Como tantos millennials muchas veces se siente «como esa gente adulta a la que de adolescente yo mismo no entendía», bromea.

Percibe que las maneras de relacionarse han cambiado, él todavía guarda cartas «de aquellos amigos de de verano» y piensa en lo mucho que había que esperar la respuesta mientras hablamos por whatsapp en tiempo real.

Con todo, tras revisarse a sí mismo y a su ciudad concluye que «el mundo cambió mucho, pero me veo reflejado en muchísimos chavales de hoy en día. La única diferencia es la época que nos tocó vivir. Todas tienen sus cosas buenas. El mundo avanza».

MARÍA SÍO Generación Z «Vigo tiene todo para ser feliz, pero mejoraría la vida de los barrios»

María Sío. / Marta G. Brea

A buen seguro que María Sío (1995) recoge el sentir de muchos jóvenes de la ciudad. «Vigo tiene todo lo que necesitamos para ser felices. Hay trabajo, buenos lugares para formarte, ocio, tenemos el mar, lugares para practicar deporte, buen comercio... En definitiva, un lugar donde llevar una vida tranquila y feliz», explica. Esto no significa que no vea potencial de mejora en la ciudad: «Apostaría más por espacios verdes y también por mejorar la calidad de vida de los barrios periféricos de Vigo, crearía más bibliotecas y una buena red de transporte urbano más regular y amplia que permitiese dejar a un lado el ir en coche a todas partes».

Ella pertenece a la generación del Messenger y el Tuenti, «los niños de ahora no sabrán ya lo que es un zumbido», bromea. En su casa el primer ordenador de sobremesa llegó cuanto ella tenía 15 años y su primer móvil con 17. Nació con la peseta, pero ya solo se ha manejado en euros, formando parte de esos priemeros niños que «con 50 céntimos éramos los más afortunados del mundo en el kiosko».

Aunque su profesión principal es la de profesora, dedica parte de su vida a la música y baile tradicional. Actualmente tiene la oportunidad de participar en una película sobre Rondallas y reflexiona sobre cómo Vigo se ha convertido en un gran plató de cine. «Es muy rica a nivel de tradiciones, cultura, lugares emblemáticos y carismáticos. Tenemos buena gente y buenas ubicaciones que enamorarían a cualquiera», apunta.

Sus pardes y abuelos le han permitido mirar hacia atrás. Siempre le llamó la atención cómo le contaban el día que nevó en Vigo, «llenos de nostalgia y cariño». También le sorprendían las historias de su abuela, «su padre era marinero y le llevaba la comida caminando hasta la ribera». Su abuelo, que vivía en San Andrés de Comesaña, le explicaba que para ellos era toda una aventura «ir a Vigo». «Para ellos Vigo era el centro y cuando necesitaban algo iban a Las Tres BBB» una emblemática tienda en Porta do Sol, «me encanta ver aún por sus cristales imaginando cómo de bonita sería en aquel entonces».También hace proyecciones sobre el futuro, «será una ciudad aún más cómoda para vivir, mucho más digitalizada y moderna, con escaleras mecánicas por todos lados y mucho colorido».

ANIA RODRÍGUEZ Generación Alfa «Mi lugar más ‘instagrameable’ es la zona del Puerto y A Laxe»

Ania Rodríguez. / Marta G. Brea

El sueño de Ania es ser profesora de Infantil o Primaria. Por el momento ella estudia 3º de la ESO y es lanzadora en el Atletismo Femenino Celta. Aunque vive en Chapela (Redondela) su ciudad de referencia en Vigo. Allí es donde espera estudiar la carrera en un futuro no tan lejano.

Por el momento disfruta de la ciudad como lo hacen los adolescentes. Quedan, como no, por WhatsApp. A ella preguntarle lo que es un teléfono público le suena raro. Y ni digamos aquellos que para marcar había que girar una rueda. Es lo natural, a la inversa también pasa. Si a muchos millennials o X le preguntan por el significado de LIT, NPC o LOL.

Tiene claro lo que más le gusta hacer: ir de compras. Cualquiera podría pensar, entonces que su lugar preferido de Vigo sería Vialia. Sin embargo Ania apuesta aquí por los clásicos de la ciudad y donde más disfruta es en Príncipe: recorrer la calle, ver a la gente, los escaparates y entrar en las tiendas de moda. Como al resto de chicas y chicos de su edad, le gusta merendar en algún local de comida rápida, tomar un helado y charlar de sus cosas sin parar. También se atreve a dar su lugar más instagrameable de la ciudad, «sin duda la zona del puerto y a Laxe», afirma.

En verano, un indispensable son los conciertos de Castrelos, el de Luis Fonsi o Bad Gyal están entre sus favoritos. Espera poder ver y escuchar en alguna ocasión en el auditorio olívico a Saiko, Bad Bunny o algún cantante de reguetón, uno de sus estilos favoritos.

Con 15 años, preguntarle a Ania por el pasado resultaría cuando menos paradógico, así que lo hacemos a través de su padre, José. Con sus «historias de abuelo» como dice la propia Ania, hablan de «cómo nos divertíamos antes, que salíamos a las 10:00 al patio de mi edificio en Coia, subiamos a comer y de nuevo a la calle hasta que caía el sol». Pasaban el rato jugando a juegos tradicionales, con sus propias reglas y «nos sentíamos seguros», añade. También señala otra anécdota: «Nosotros caminábamos 2 kilómetros para ir al colegio y ahora les cuesta andar 200 metros». Por cierto, Ania pide más autobuses.

Sobre lo que no cabe discusión es que hay futuro para Vigo, ya en marcha con los alfa y con la mirada puesta en los beta.