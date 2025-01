El TSXG absuelve al fisioterapeuta condenado por abuso sexual a una clienta

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimó el recurso de apelación interpuesto por un fisioterapeuta de Vigo condenado por la Sección Quinta de la Audiencia a un año de cárcel como autor de un delito de abusos sexuales cometido sobre una clienta.

Los magistrados revocaron parcialmente la sentencia en base al principio in dubio pro reo ante la falta de pruebas contra el profesional. La Sala explica en la sentencia que si, como indica el tribunal en primera instancia, «pese a la prueba de cargo, las dudas no se han desvanecido con relación a la realidad de dos hechos imputados: no procede emitir una sentencia condenatoria ni por la atribución de los tocamientos de los pechos ni por la referida a las caricias en la cintura».

En cuanto a los «contactos vaginales», los magistrados subrayan que «la declaración del acusado recogida en la sentencia nada corrobora, sino que, al contrario, de ser creída, desmentiría la acusación», al tiempo que indican que «la declaración de la víctima carece de la corroboración aducida en la sentencia, luego su verosimilitud no puede, por esta cualidad, darse por acreditada».

En el fallo, añaden que «tampoco la persistencia debe darse por sentada porque tampoco aporta detalles o precisiones exentos de contradicciones que afectan al núcleo de los hechos».

El TSXG concluye que, «a falta de otros datos o fuentes de prueba, las dudas, que apenas permiten columbrar confusamente lo sucedido en el curso de una terapia con masajes, impiden llegar a la certidumbre propia de una sentencia penal condenatoria».

La resolución no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Supremo.