Tenían toda la vida por delante y, tras haber ahorrado lo suficiente durante su estancia en Suiza, levantaron una casa en Bembrive que apenas pudieron disfrutar. A principios de la década de los 70, Enrique Pérez y Aurea Posada vieron cómo la construcción de la carretera nacional N-120, a su paso por la parroquia viguesa en la que ellos habían proyectado su hogar, se llevaba por delante toda esa ilusión con una expropiación forzosa. Pasaron cuatro años y llegó una indemnización que «non chegou nin para o baixo da nova», otra casa que tiempo después se vio afectada nuevamente con la ampliación de carriles de este mismo vial, puesto que cercenó una parte del terreno sobre la que se había edificado.

Han pasado varias décadas desde que esta familia de Bembrive tuvo que lidiar con aquellos quebraderos de cabeza, sin embargo, a sus 82 años de edad, Enrique Pérez y Aurea Posada vuelven a encontrarse en la actualidad con unos planos sobre la mesa en los que se puede contemplar cómo la proyección de una nueva infraestructura en la parroquia volverá a barrer su vivienda, una noticia que el pasado mes de diciembre cogió por sorpresa a la familia viguesa y que ha caído como jarro de agua fría. Leni Pérez es hija de estos dos vecinos de Bembrive y cuenta que «da miña familia levan tres casas e esta é a segunda vez que lle toca aos meus pais, é a segunda vez que lle levarían a casa e a terceira vez que se ven afectados, pero tamén a casa do meu tío e a do meu primo».

Sobre el impacto que ha supuesto conocer en detalle el trazado que el Ministerio de Transportes contempla para dar continuidad a la autovía A-52 y conectar O Porriño y Vigo, y saber que la suya se encuentra entre la veintena de viviendas afectadas en Bembrive, Leni Pérez indica que «aos meus pais cáelles o mundo enriba. Pregúntanse a onde van ir, que van facer coas súas cousas ou cos seus recordos. Levan toda a vida en casa, con animais, con horta, e só de pensar que teñen que irse da parroquia... O meu pai está sen comer e durmir, por exemplo, e hai moita outra xente maior afectada. Isto quítalles anos de vida, é xente maior que queren vivir estes anos tranquilos. Preto da casa deles, na zona de Baruxáns, fan unha desfeita enorme e xa non só é que leven a casa, é que a Bembrive a destrozan e ninguén veu informar de nada».

En este sentido, esta vecina destaca que «estamos xuntándonos na plataforma Bembrive en pé, buscando solucións, con fondos dos veciños, buscando avogados e falando con técnicos, indo porta por porta, porque hai moitos veciños que aínda non saben nada e hai moitos afectados. Estaría ben que os políticos deran a cara, porque precisamos que a Entidade Local Menor e o Concello nos apoien. É moi grave que ninguén nos informara e que esteamos sós».

Cruces que niegan la nueva infraestructura proyectada en la zona, pintadas y pancartas que dejan a la vista mensajes como los de: «Defender a parroquia para vivir en paz. Non aos viais» o «no vial A-52. Salvemos Bembrive y Mos», contrastan con la imagen de los preparativos de la gran fiesta del invierno en Vigo, San Blas.

En el Centro Cultural Helios, mientras se recogen alegaciones y firmas para intentar frenar ante Transportes el nuevo trazado de la A-52, el presidente de la plataforma Bembrive en pé, Roberto Estévez, explica que «fálase moito do túnel, que tamén é un problema, pero antes hai un quilómetro a ceo aberto que se vai facer en taludes de oito ou dez metros, algo que non temos moi claro porque ninguén nos explica o proxecto, pero na entrada de Bembrive, na zona de Baruxáns, van dúas rotondas xigantes e despois todo cara a entrada do río, o mesmo, muros altos como en Beade coa VG-20, ademais da perforación do túnel na zona da Cruz, un dos barrios máis poboados. Estamos preocupados, xa non só polas cimentacións das vivendas, senón porque hai moitas traídas de augas, hai sete comunidades e todas amosaron a súa preocupación porque toda a auga de Bembrive vén desa montaña. Hai casos, por exemplo un en León, no que incluso a quilómetros de onde perforaron o túnel, perderon as captacións de auga. Preocúpanos a ruptura parroquial, porque isto é unha fenda na zona baixa de Bembrive; a perforación do túnel, sobre todo pensando nas augas, e tamén a fauna e flora, ademais de toda a contaminación que vai traer». Asimismo, Estévez indicó que «afectada está toda a parroquia» por una obra que consideran «innecesaria e que non se está vendendo como realmente é», apuntando que «xa o túnel ten unhas entradas e saídas que son perigosas para a nosa contorna».

La plataforma vecinal ha pasado a la acción y se ha movilizado para informar a los residentes en la parroquia y también para recoger firmas y alegaciones «para presentar un maior volume e que se vexa que hai un problema. A maioría de xente da periferia de Vigo entende o que dicimos e incluso moita xente vén do centro para asinar porque entenden que este non é o futuro polo que debemos pasar». Además, con fondos de los asociados se ha contratado a una abogada para que elabore otra alegación al proyecto y están trabajando en fórmulas para seguir recaudando fondos e ir un paso por delante para defender Bembrive.

Liberar la AP-9 y reforzar la red de transporte metropolitano son algunas de las alternativas que la plataforma cree que podría descongestionar la A-55, antes que erigir una nueva infraestructura que «partiría» Bembrive, parroquia en la que, «dentro do desastre», está aflorando la unión vecinal para defender un futuro verde.