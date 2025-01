300 alumnos de Vigo estudian la materia de Inteligencia Artificial como paso para el buen uso de Internet

La Inteligencia Artificial ha llegado a las aulas para quedarse. Como en su momento Wikipedia o portales como El rincón del vago, pueden dar con la mera solución a muchas tareas o pueden ser una herramienta para aprender. "Queremos que entiendan las aplicaciones de IA como un motor de aprendizaje y no sustituir a su emprendimiento; que les pidan los pasos previos para llegar a una solución y no la solución directamente", cuenta la profesora Raquel Mejuto, del CPR Padre Míguez-Calasancias.

Siete institutos

Este centro es, junto a otros siete colegios e institutos de Vigo, uno de los que imparte la materia de Intelixencia Artificial para a Sociedade en 4º de la ESO que sumado a Tecnoloxías Inteligentes en 1º de Bachillerato, son las dos asignaturas que este curso potencia la Consellería de Educación para reforzar el conocimiento de los escolares —casi 300 en la ciudad— en el proceso imparable de la digitalización y las TIC.

Protección de datos

Otro de los objetivos que persigue esta docencia es el buen uso de las redes sociales en particular e internet en general, ya que muchos estudiantes no conocen los riesgos y acceden a dar sus datos sin ningún tipo de reparo. "Se trata de un primer paso para el buen uso de las tecnologías; si entienden y conocen su origen pueden conocer también sus riesgos", añade la profesora. "Queremos que sepan cómo son las IA, sus riesgos y cómo usarlas. Son cómodas sí, pero tienen que entender que no todo lo que dicen es verdad, que al final son ellos mismos los que la alimentan", amplía Mejuto.

Más que Chat GPT

En el IES Alexandre Bóveda también dan esta materia. Daniel Rodríguez es su profesor. "Al principio los alumnos se pensaban que era trabajar con Chat GPT, pero nada que ver. Aquí trabajamos sobre el impacto económico, ambiental, ético... de las IA. Porque realmente los alumnos tienen muy poquito conocimiento de computación o programación por eso es importante también que conozcan aspectos de las IAs adaptados a sus conocimientos y a que, al final, hablamos de niños de 4º de la ESO", precisa Rodríguez.

Materia transversal

Los dos profesores coinciden en que se trata de una materia transversal, válida para cualquier rama formativa porque, al igual que lo fue en su momento Internet, debe comprenderse como una herramienta más de aprendizaje. Desde el CPR Niño Jesús de Praga explican que se trata de una materia "abierta al futuro" y, en su opinión, más bien orientada a futuros estudiantes de Formación Profesional. "Es muy motivante para ellos y pueden orientarlos laboralmente", explica Isabel.

Por el momento, el recorrido docente de estas materias es más bien escaso —se trata de su 2º año— por lo que sus contenidos aún están asentándose. "Lo que se plasma en la programación es lo que es pero intentamos generar debates; que vean qué profesiones se pueden ganar y cuáles perder con la IA, la responsabilidad en su uso o los dilemas éticos que mueve", concluye Mejuto.