«Este disco ha sido sufrir un poquito menos y divertirse un poquito más»

Santi Araújo actuará mañana en la Sala Radar para presentar en Vigo su último disco, Canciones para bailar, una propuesta renovada, en la que el músico se ha propuesto disfrutar y llevar al público esa intención.

-¿Qué marca la diferencia en Canciones para bailar con respecto a sus anteriores trabajos?

-Desde dentro, para mí la principal diferencia, si solo tuviese que decir una, es que es más luminoso. Siento que es un disco más luminoso y, otra diferencia importante, es que tuve un mayor rol a la hora de tomar decisiones. Mis anteriores discos estaban producidos por Raúl Quiles y este está coproducido por mí , la mayor parte tiene que ver con decisiones mías, he tocado muchos más instrumentos y es un disco que está grabado en cinta, con lo cual hay que abrazar el error y pienso que le da un carácter al disco, que es más desenfadado y más vivo. No pienso en si es mejor o peor que otros, creo que es diferente y que en él hay una búsqueda y otro tipo de sonoridad que se transmite en todos los aspectos. Mi último disco es denso y pienso que este es mucho más ligero, más desenfadado.

-¿Y qué le ha aportado ese cambio en el proceso de producción?

-Al ser autodidacta, muchas veces necesito encontrar mi propio camino para llegar a los sitios y también encontrar a las personas adecuadas. Grabé en el estudio Caballo Grande, en Barcelona, porque ellos contactaron conmigo, les gustaba mi música y querían trabajar conmigo. Aquello se materializó y me enseñaron a creer un poco más en mí mismo. Lo bonito de hacer música es que dependes de otra gente y lanzar un disco, que es una cosa seria, requiere muchos pasos que muchas veces están relacionados con grandes desembolsos. Y, de repente, tienes que tomar una serie de decisiones, por eso que para mí reunirme con las personas adecuadas ayudó a afrontarlo de otra manera. Desde el minuto uno me dijeron que los bajos los iba a grabar yo, que nunca lo había hecho, pero al ser autodidacta siempre tienes que enfrentarte a situaciones nuevas y, a pesar de llevar haciendo esto desde hace 20 años, siempre me parece divertidísimo e interesantísimo. En el estudio me brindaron ese juego y, de repente, canciones que era muy bossa nova, se convertían en canciones muy animadas y pasadas de tempo, pero en las que era genial no tener el control y ver cómo iban saliendo. El proceso de este disco ha sido el de sufrir un poquito menos y divertirse un poquito más.

-En línea con el título del disco y con el hecho de que se asocia el baile a momentos de diversión, ¿es por esos juegos que comenta que este álbum cuenta con una variedad de ritmos distintos?

-Totalmente. Hay además algo que me parece muy interesante y es que si le preguntamos a personas distintas qué música es bailable para ellas, responderían cosas muy distintas. Un tema, por ejemplo de Frank Ocean, que yo podría bailar, puede que otra persona lo use para llorar, o un tema de reguetón que puede que tenga un ritmazo, pero que su letra es misógina y yo no soy capaz de bailarlo. El título viene de ahí. De esa densidad de los discos anteriores, con ritmos más lentos, una producción mucho más compleja, instrumentaciones mucho más elevadas, cuerdas, metales... pero también con una densidad en los temas de los que hablaba, pasamos a uno que me ha dejado uno de los momentos más bonitos que recuerdo haciendo música, porque cuando me enviaron estas mezclas, recuerdo estar escuchándolas y, cuando me di cuenta, estaba bailando mis propias canciones. Me pareció una escena muy bonita y de ahí vino ese título, me estaba moviendo y emocionando con las canciones y dije: esto es muy diferente a todo lo que he hecho.

-¿Qué feedback está recibiendo del público? ¿Qué expectativas tiene de su presentación del álbum en Vigo?

-El feedback que tengo es de los directos y ahí es cierto que la música se mezcla más con las emociones, con lo íntimo que sea el directo, y se diluye un poco la uniformidad que tiene el disco, pero sucede que me han dicho que este trabajo es mejor que los anteriores y es algo bonito de oír. Con respecto al directo de Vigo, no tengo ni idea de qué va a suceder y eso es lo bonito. En este caso voy a tener la suerte de ir con banda, estaré acompañado de Sergio Martínez Puga y con Julián Seijas, así que el directo no lo haré yo solo y a veces también se nos olvida que el público y los espacios también son los que hacen ese concierto. Lo bonito de los directos es que se completan en el lugar en el que ocurren.

