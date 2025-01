«Vigo tiene un potencial económico brutal más allá del turismo navideño»

Luisa Sánchez, actual vicepresidenta de la Diputación y concejala del PP en la oposición de Vigo, hace tiempo que tenía claro que quería liderar el Partido Popular local. Aspira a reunir alrededor de su candidatura a todas las facciones de la formación, que lleva años dividida.

Anunció la candidatura al día siguiente de que se concretara la fecha del congreso. Eso quiere decir que tenía ganas de postularse...

Yo creo que las ganas estaban claras, pero se demuestran con el trabajo, teniendo las cosas planificadas y ordenadas. Y yo tenía claro, por lo que se estaba sintiendo, que el Congreso iba a ser pronto.

¿Tiene perfiladas a las personas que irán en su candidatura?

En este momento tengo 17 personas perfiladas de los 20 que tienen que ir. Tengo tres huecos que los quiero pensar muy, muy bien. También es cierto que no he hablado con todo el mundo. Aunque tuviera ganas y tuviera el trabajo hecho, lo que no podía era anticiparme. Y bueno, creo que hay que medir bien los tiempos. Se trata de hablar con todos, que estén cómodos y crear un equipo solvente.

¿Estarán representadas en su candidatura las diferentes sensibilidades que hay en el partido?

Sí. Ahí sí que te lo puedo decir claramente. Hay históricos del PP de Vigo, porque es muy importante tener cerca a personas con mucha experiencia y con valía demostrada. He incorporado también a otros que llevan poco tiempo militando, pero que creo que tienen un potencial muy fuerte, y con eso se ve que se apuesta por el futuro del partido. Y hay personas de casi todas las candidaturas anteriores, digo casi porque algunas por edad no pueden ser. Pero desde luego, esta candidatura es de consenso y unidad.

¿Espera que se presente alguien más para liderar el PP?

Se ha venido diciendo que lo mejor era una candidatura única por dar esa solvencia, esa unidad. Yo estoy defendiendo mi candidatura, pero en el partido hay muchísimas personas, y todos queremos lo mejor para el PP.

¿Ha contactado con usted el alcalde tras postularse a encabezar el principal partido de la oposición?

No he recibido ni una sola llamada por parte del grupo socialista ni, por supuesto, por parte del alcalde. Tenemos una relación cordial.

¿Qué es lo primero que haría si sale elegida presidenta del PP?

Generar un plan interno de comunicación a todos los afiliados. Hay veces que no llega la información o que se pierde por el camino.

Pase lo que pase, el PP cambiará de cara por enésima vez en los últimos años. ¿Cree que les puede afectar tanto cambio de liderazgo?

Los vigueses tienen cierto hartazgo de ver desfilar personas. Yo quiero que conozcan mi cara porque he venido a quedarme, lo dije cuando anuncié que me presentaba, no estoy aquí de paso. Me gusta la política local, no voy a marcharme a ningún sitio, no aspiro a otra cosa que a defender la ciudad de Vigo. Que se queden con mi cara porque van a tener que vera durante mucho tiempo.

Usted tenía éxito profesional en el sector privado, siendo la directora financiera de Povisa. ¿Por qué decidió dar el salto a la política activa?

Bueno, yo creo que hay fases en la vida, puertas que se abren y trenes que pasan y puedes optar por subirte a ellos. Yo tenía vocación pública y le agradezco mucho a Marta Fernández-Tapias que me diese esa oportunidad y estoy encantada de haber dado el paso.

Anteriores líderes y altos cargos del PP de Vigo se han ido para dar el salto a la política nacional o autonómica. ¿Puede prometer que usted no se irá?

Yo prometo que voy a estar aquí. Si salgo elegida, estaré donde las urnas me pongan. Y desde ese puesto voy a defender con uñas y dientes a todas las personas que hayan confiado en mí. Aquellas que se quieran sumar, bienvenidas sean. Yo no quiero ser tan soberbia como Abel Caballero, que dice que va a estar 20 años más de alcalde. Eso no lo decide él, lo deciden las urnas. Yo estaré allí donde me necesite el Partido Popular, pero me gusta la política local y voy a estar con los vigueses porque tengo vocación de permanencia.

Ahora mismo es concejala en la corporación. Si es la próxima presidenta del PP, ¿ejercerá también como portavoz?

No es necesario. Miguel Martín es un buen portavoz, está haciendo un gran trabajo, está fiscalizando la labor que se está haciendo en el Concello y la colaboración es absoluta.

¿Cuál sería un buen resultado en las elecciones municipales del 2027 para el PP?

El mejor es ganar, desde luego, y el objetivo tiene que ser ambicioso.

Si no ganan, ¿cuál sería el mínimo aceptable de concejales?

No me pongo techo.

¿Qué cambiaría en el Vigo actual y cuál sería su modelo de gobierno?

Vigo necesita algo más que ser un escaparate, algo más que chapa y pintura. Esta ciudad tiene un potencial económico brutal más allá del turismo navideño. Hay que apostar pos sectores esenciales para la ciudad. Aquí lo que sucede es que de repente hay ocurrencias que nos llevan a un urbanismo caótico. Seguimos sin la Avenida de Madrid, sin la Biblioteca del Estado...

¿Al PP le gusta la Navidad de Vigo?

Sí, nos gusta el alumbrado. Pero hay ciertas cosas que saturan. Navidad sí, pero de manera ordenada.

¿Apoya más a Vigo Rueda que Feijóo?

Es un mantra generado desde Vigo. Son personalidades diferentes. Pero todos los presidentes de la Xunta siempre han apoyado a Vigo.

