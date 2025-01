Vigo como plató de cine en Fitur: «Esto ni Hollywood puede decirlo»

Vigo se ha estrenado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con la presentación de la ciudad como un punto ideal para albergar grabaciones de cine: El plató de las mil historias. El acto ha sido encabezado por el aclamado actor Antonio Durán Morris y por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. «Qué maravilla poder rodar en tantos lugares tan diferentes», se enorgulleció Amaia Mauleón, la responsable de la Vigo Film Office, organismo propulsor de esta cita.

«Vigo es cine. Nuestra historia es un guion que todos vamos creando cada día. Por eso el de hoy es distinto al de ayer y al de mañana. Esto ni Hollywood puede decirlo. Nosotros vamos a poner unas letras todavía más grandes», anunció el regidor olívico en el mayor encuentro mundial del sector turístico, que se está celebrando en Madrid desde ayer y hasta el domingo.

En ese sentido, Caballero destacó que la ciudad «tiene una luz distinta», y «no solo la de la Navidad». «Esto potenció que los mejores pintores de la historia de Galicia estuvieran en Vigo: Laxeiro, Colmeiro, Lugrís...», ensalzó.

«Nigrán con A praia dos afogados, San Simón... es el Gran Vigo, y todo aquello que un director necesita está en Vigo», remarcó el regidor. Finalmente, reiteró que «se mantiene el teatro (con un guiño a Morris), pero el cine lo marca todo».

El propio Morris definió a Vigo como «un país en pequeño, con la vida de los barrios y la vida del centro». Al hilo cinematográfico, añadió que «no solo sirve como plató de cine»: «Te puedes retirar para escribir, ofrece muchas historias, es muy pujante, parece que va muy deprisa pero está llena de pequeñas cosas: el clima, las rías, historias de marineros...».

El actor vigués, con familia ourensana, un detalle que él mismo se encargó de acentuar, recordó el rodaje de Los lunes al sol. «Fernando León (de Aranoa) -el director del filme- se quedó totalmente enamorado y va de vez en cuando, es una ciudad especial», desveló.

El artista, además, apeló directamente al sector. «Vais a poder incorporar muchas cosas de la gente que vive allí, que tienen una idiosincrasia y una forma de ser muy especial. La gente que ruede en Vigo se va a quedar maravillada», explicó, al mismo tiempo que añadió que "la historia de la ciudad en sus alcaldes es muy particular porque prácticamente han sido todos de fuera”. Concretamente, Morris agradeció a Abel Caballero el haber puesto a Vigo «en el mundo a nivel cinematográfico y a todos los niveles».

«Llevo 45 años siendo actor. Nunca me moví de Vigo y eso quiere decir algo. Necesito siempre cargar las pilas en Vigo. Estoy aquí porque me siento de corazón vigués, ser vigués es un algo especial que se lleva dentro. Amas aquello, a veces te ahoga, pero tan pronto sales fuera la estás echando de menos. Soy sufridor, soy celtista. Es el único sitio donde para mí no pasó el tiempo», finalizó, emocionado, el actor.

En el evento también ha estado presente Juan Manuel Guimeráns -con familia natural de Bouzas-, presidente de la Spain Film Office, de cuya asamblea anual será sede Vigo.