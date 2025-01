¿De dónde viene el nombre de Churruca? Así se llamaba originalmente al barrio del ocio nocturno de Vigo

«Yo estoy medio empadronado en Churruca», confesó ayer Grison. Este particular barrio donde el colaborador de La Revuelta dice estar censado lleva el nombre del militar Cosme Damián Churruca y Elorza (1761-1805), uno de los más destacados en el siglo XVIII en la Armada Española. Participó en el Asedio de Gibraltar (1783), en el descubrimiento de un paso alternativo al Estrecho de Magallanes (1788) así como otras rutas por Sudamérica antes de morir como capitán de Fragata en el Príncipe de Asturias durante la Batalla de Trafalgar. De forma transversal llega a él la calle Gravina, otro marino español que en la citada contienda pudo escapar con parte de la frota de las escuadras anglo-holandesas.

Todo ello a pesar de que al igual que otros vecindarios de la ciudad, buena parte de las calles tienen nombres relacionados entre sí. Es el caso de las ya citadas Churruca y Gravina, Martín Códax e Irmandiños o Cervantes y Lepanto en el ejemplo más macabro o llamativo. Y aunque hay nombres de países con gran vinculación a la ciudad como las calles Uruguay y República Argentina o la plaza de Portugal, lo cierto es que ninguno se ha impuesto por encima del de Churruca.

El nombre referenciado aparece por primera vez en un callejero en 1916, tal y como recoge el estudio local Daniel Antomil Pérez en su libro "Odonimia de la provincia de Pontevedra".

En esta obra y otros artículos del mismo autor se indica el nombre original del barrio, si cabe aún más curioso: O Pito. Éste abarcaba desde la actual estación de Vialia en Urzaiz hasta la iglesia de Santiago de Vigo.

"De hecho, la Baixada á Estación se conoció hasta 1901 como Rúa do Pito" señala Antomil en uno de sus paseos por las parroquias haciendo referencia a la fuente homónima en donde ahora se encuentra el Hotel Zenit.

El propio topónimo tenía otras divisiones como A Devesa do Pito (entre Lepanto y Baixada á Estación en la única zona "llana"), O Monte do Pito (entre Uruguay y Alfonso XIII debido a su notable pendiente) o el Río do Pito en el cruce de Urzáiz y Lepanto.

Desafortunadamente, la progresiva sustitución de los topónimos tradicionales por nombres propios ha hecho que este singular apodo haya caído en el absoluto olvido. Quién sabe si tras el cierre de Churruca 20, uno de los locales que más reforzó esta identidad propia, llegará uno que recupere el anterior.