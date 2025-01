«Este diario puede ser interesante para las nuevas generaciones»

Como recuerdo para los que vivieron la tragedia y como lectura para aquellas personas de las nuevas generaciones que busquen «referencias inmediatas y breves de lo ocurrido sin necesidad de acudir a numerosos documentos». Así presenta Salvador Beloso su tercera obra, «Resumida historia del estado de alarma»,

-¿Es un diario?

-Sí. Está limitado solo desde el 14 de mayo hasta el 21 de junio, la duración del estado de alarma. Más iba a ser excesivo. También me planteé hacerlo en formato conversación entre el COVID y yo.

-¿Con qué objetivo decidió ponerse a escribir cada día?

-A mí me gustó siempre escribir. Tengo algunos libros que no están publicados porque no se me ocurrió hacerlo hasta hace algunos años. Al estar confinado, como disponía de más tiempo, me planteé aprovecharlo reflejando lo que está ocurriendo cada día. Empecé a ver ya los primeros días muchas contradicciones. Lo que hoy valía, mañana no tenía sentido. Dudé en hacer un libro sobre todas las contradicciones o un diario para que quedara una constancia de lo que iba ocurriendo. Tuve que ir filtrando muchísimo. Me compraba todo cuantos diario pillaba en el quiosco, aparte de radio, televisión, internet... Puede ser interesante para las nuevas generaciones. Ya me gustaría a mí tener un par de libros de cuando fue la gripe de 1918.

-¿De cómo lo vivieron?

-Cuando esto ocurrió, mi padre tenía 18 años, pero nunca me habló de cómo lo vivieron. Para tener una referencia. Para compararlo.

-¿Qué conclusiones ha sacado con este libro?

-El estado de alarma fue exagerado. Fueron medidas muy drásticas.

-¿Cómo ve el papel de la sanidad pública en esa etapa?

-Me parece imprescindible, maravillosa y totalmente necesaria. Habría que hacerles un homenaje porque son los únicos que tuvieron mérito. Fueron imprescindibles y lo siguen siendo.