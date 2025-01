Centros urgen otro mapa escolar para equilibrar plazas entre centro y periferia

Ciento trece centros educativos desde Educación Infantil a Bachillerato divididos en trece zonas geográficas con una antigüedad de 26 años. El crecimiento de Vigo en estas casi tres décadas ha sido tan irregular que ha provocado que este actual modelo de zonificación ya no funcione. Así lo aprecian las familias y también los propios colegios e institutos. «En la zona centro hay un claro déficit de plazas mientras que se está produciendo un exceso de oferta en la periferia. Se necesita una mayor equidad entre zonas para no perder unidades o el cierre de centros», argumenta Juan Carlos Abalde, director del CEIP Chans-Bembrive y también presidente de la Asociación de directores de colegios públicos del municipio.

Proceso de admisión

La Consellería de Educación abrió el pasado día 15 de enero el proceso de admisión en centros públicos para el curso 2025/2026 que se inicia con la reserva de plaza en los centros de adscripción para alumnado que cambia de etapa educativa, proceso que estará activo hasta el 4 de febrero. Y es que a cada centro le corresponde, por criterios de proximidad, un determinado colegio o instituto. Esta preferencia o adscripción tenía «sentido» –cuenta el director del CEIP García Barbón, Benito Gil– cuando se creó pero actualmente, la distribución geográfica ya no cumple estos criterios. «Por ejemplo, en el centro tan solo estamos nosotros como colegio público, sino tendrían que irse un poquito más lejos, al CEIP Vicente Risco en Teis o al CEIP A Doblada, en el Calvario. Creo que, por el bien de todos, es necesario replantear esta zonificación en base a las circunstancias de la ciudad de hoy en día», explica Gil.

Sobredemanda de plazas

Su caso es buen ejemplo de esta sobredemanda de plazas en el cetro frente a la periferia. Y es que este centro tuvo que llegar a desempatar en la matrícula de 4º de Infantil al contar con más solicitudes que plazas ofertadas. Por la contra, colegios de la periferia completaron sus dos líneas educativas teniendo que hacer desdobles con 10 o incluso menos alumnos por aula. De seguir con esta tónica, se podría llegar a cerrar unidades o aulas, muy difíciles de recuperar en un futuro.

Caída de la natalidad

Por otro lado, parte de esta problemática no se encuentra en el diseño de la propia zonificación, sino en la caída paulatina de la natalidad desde hace varios años, pero todo sumado hace que los colegios del extrañado se queden vacíos frente a los que sí logran completar sus plazas ubicados en zona más céntricas y que, por lo tanto, necesitarían una zonificación diferente a la actual. Lo cierto es que desde Educación se ha precisado que este mapa escolar no será objeto de cambio al menos hasta que entre en funcionamiento el IES Domingo Villar, en Navia, proyectado inicialmente para el curso 2027/2028. Esto implica una espera de, al menos, otros dos años para cambiar los criterios que adscriben o asigna un barrio o zona a un determinado centro educativo.

Puntos por pertenencia a la zona educativa

Semeja que, a día de hoy, con esta baja natalidad, este criterio no sería necesario, pero en los colegios del centro, por la falta de plazas, sí resulta fundamental. Y es que la pertenencia a la misma zona escolar del colegio solicitado otorga a las familias más puntos que si escoges uno que esté limítrofe a esa zona o incluso alejada de la misma, que no otorga puntos a la hora de matricular a los hijos. Lo habitual es que todos los alumnos tengan plaza en sus centros adscritos pero, como se vio el año pasado, no siempre ocurre así.

Una de las soluciones que propone Abalde sería «reforzar el transporte escolar» para que los colegios de la periferia puedan acoger a alumnos de prácticamente cualquier barrio. «Si no se cambia a día de hoy esta zonificación reforzar las líneas de transporte podría ser una solución. Es verdad que los padres, cada vez más, miran aspectos como las instalaciones o los servicios a la hora de escoger centros, pero la proximidad o la facilidad para desplazarse es uno de ellos», amplía Juan Carlos Abalde.

Desde Foanpas, el colectivo de padres y madres de Vigo, llevan demandando desde hace años cambio de este modelo: «Seguimos igual que hace ocho años, cuando se prometió el cambio», cuenta Gini Ibáñez.