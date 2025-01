El Concello de Vigo suspende la licencia de reforma del centro de asociaciones de la Xunta

Nuevo conflicto entre el Concello y la Xunta en la ciudad. El enésimo. La Xerencia Municipal de Urbanismo ha suspendido la licencia de reforma y ampliación de los antiguos juzgados de la calle Lalín para convertir el edificio en un centro de asociaciones, otorgada a finales del pasado mes de noviembre. En un informe al que ha tenido acceso FARO, explica que, tras la concesión del permiso al gobierno gallego, Urbanismo “tivo coñecemento de que o inmoble onde se construiu o edificio obxecto das obras é de propiedade municipal”. La suspende “ata que se determine en dereito a propiedade da edificación”.

Este departamento municipal apunta que el suelo está inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del Concello, “sen que conste outro título da administración autonómica distinto do traspaso xeral de competencias da administración do Estado en materia de xustiza á Comunidade Autónoma de Galicia”. “A dita cesión se circunscribe expresamente á edificación levantada sobre a finca rexistral municipal, non ao solo, e, polo tanto, non diferente do mero dereito de edificación e uso da resultante para fin específico da administración de xustiza”, abunda Urbanismo en su informe.

Destaca que la ejecución de las obras en un terreno “cuxa propiedade non consta sexa da administración autonómica e o seu uso distinto para fins non contemplados nos acordos de posta a disposición do Ministerio de Justicia podería supoñer un prexuízo para o interese público municipal e xerar responsabilidades administrativas ou legais”. “Tal como se indica na resolución de concesión da licenza, esta outorgouse sen prexulgar a titularidade do inmoble nin os dereitos de propiedade, conforme ao principio xeral recollido na normativa urbanística e administrativa. Por iso, a concesión da licenza non conleva ningún recoñecemento sobre a propiedade do inmoble”, argumenta Urbanismo.

Críticas del conselleiro

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, lamentó la noticia esta mañana. “É outro exemplo máis do que está a pasar en Vigo nos últimos tempos”, comenzó. Aseguró que esta acción es “unha proba máis de que o alcalde [Abel Caballero] sempre necesita un enemigo exterior co cal estar en continuo enfrontamento”. “Eu lle pediría que deixase esa postura, que non beneficia a Vigo, que non beneficia as entidades sociais de Vigo, para as cales ía destinado este edificio. Que a Xunta de Galicia queira invertir en Vigo non é para atacar o alcalde, é para mellorar a calidad de vida dos veciños. Noutras cidades, se poñería unha ponte de prata para facer inversións; no caso de Vigo, cada vez que a Xunta de Galicia quere invertir, pon todo tipo de trabas e de disculpas", continuó.

Calvo subrayó que esta suspensión “non vai a facer máis que retrasar ese investimento cando hai moitísimas entidades sociais, deportivas ou veciñais que están esperando ou que teñen expectativa de poder ter un local neste edificio”, en el que la inversión prevista es de 24 millones de euros. “Que deixe de ver un inimigo na Xunta de Galicia. Se a Xunta de Galicia ten proxectos para a cidade de Vigo, debería aplaudilos en vez de poñer trabas todos os días”, finalizó.