«Pesadilla» en su casa de Vigo cada vez que llueve: «Es una vergüenza»

Tras mil y una llamadas a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, participada mayoritariamente por el Estado) —su casera—, una denuncia en la Policía Nacional en julio y una reunión con representantes de esta entidad, Carmen, vecina de la calle Privada Moderna, ha decidido dar un paso más allá para intentar solucionar un problema que arrastra desde hace más de un año.

Ha contactado con una abogada para que la propiedad cumpla su obligación en la vivienda, donde reside en alquiler desde 1969, pero en la que no puede dormir desde el 24 de octubre de 2023. Ese día, Vigo registró más de 26 litros por metro cuadrado de agua tras varias jornadas con precipitaciones —más de 80 litros el 19 de ese mes—. Se inundó el dormitorio, donde guarda varias pertenencias protegidas con plástico, y dejó de funcionar la luz. La pesadilla se repitió recientemente: 31,7 litros por metro cuadrado el 5 de enero y 35,7 el 8 de enero. Y la previsión meteorológica apunta a que continuarán las lluvias.

El calvario de la nonagenaria Carmela y sus vecinos de la Privada Moderna por la Sareb / Marta G. Brea

Reitera que tiene miedo de que se le caiga el techo encima y la mate. «Es una vergüenza. Entra agua continuamente, incluso cuando no llueve», lamenta esta vecina casi nonagenaria a este periódico, que pernocta en la casa de una prima, en la zona de Fátima. Representantes del también conocido como banco malo, según relata esta vecina, le han dicho que la solución llegará cuando se ejecute el proyecto para la rehabilitación y reestructuración de 41 pisos repartidos en nueve edificaciones: las siete de esta calle próxima al cruce de Llorones y dos de San Roque (105 y 107). El plazo de ejecución, como consta en la licencia emitida por el Concello hace unos meses, es de dos años y el presupuesto supera los 2 millones de euros.

«No quiero esperar más tiempo para volver a dormir en mi casa. Bastaba con que cambiasen unas tejas para que, de una vez, deje de entrar agua», señala Carmen antes de vincular la actitud de esta sociedad con su intención de que abandone su hogar, en el que habita con un alquiler de renta antigua: abona al mes una cantidad mucho menor que en el mercado. «Pretenden que me canse y me vaya de aquí, pero no lo voy a hacer», apostilla. La Sareb, preguntada por FARO, expone que «los arreglos de las viviendas llevan tiempo»: «El edificio está en muy mal estado y es una obra de gran alcance. Por ello, se ofreció a esta vecina la alternativa de mudarse a otra vivienda céntrica de la Sareb y acceder a una indemnización. Ella lo rechazó y ahora esperamos acabar las obras lo antes posible y trataremos de que afecten lo menos posible a los vecinos».

Carmen indica que la Sareb le ofreció 50.000 euros y confirma que le propuso mudarse a un piso en el entorno de la Ciudad de la Justicia «con seis habitaciones, pero una sola ventana». «Necesito estar cerca de mi familia por si me pasa algo», explica. Critica la falta de mantenimiento durante años de los edificios y deja claro que no se irá de su casa a pesar de los episodios desagradables que padece a raíz de esta situación. La semana pasada, sufrió una crisis de ansiedad al ver que, de nuevo, su casa se había inundado por las intensas lluvias. Los vecinos llamaron a la Policía Local, que contactó con el 061 para que profesionales sanitarios le prestasen atención. Este capítulo la ha animado a ir más allá en la defensa de sus derechos como inquilina: «No quiero pasarme años recogiendo agua en casa».

La Sareb asegura a FARO que «ya se está trabajando en los preparativos técnicos de la obra» para la que obtuvo licencia municipal hace meses, y cita el «estudio geotécnico». Operarios ya han realizado labores visibles en la Privada Moderna. Añade que el proyecto de rehabilitación integral comenzará «este trimestre». Los vecinos, que esperan que empiece cuanto antes, trasladan su preocupación por la falta de información: «No se han puesto en contacto con nosotros para reubicarnos mientras se ejecutan las obras». Actualmente, residen 11 en seis viviendas.

Expendientes del Concello desde 2017

Durante años, el Concello de Vigo ha instado a la Sareb a que ejecute medidas de conservación, mantenimiento y reestructuración de las edificaciones, demandas que le han hecho saber por activa y por pasiva los vecinos. Es más, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó a finales de noviembre del año 2023 el recurso de apelación de la propiedad contra las resoluciones dictadas desde octubre de 2017 por la Xerencia Municipal de Urbanismo para que ejecute obras —recogidas en nueve expedientes; algunas de las tareas, de carácter urgente— de conservación en las cubiertas para impedir la filtración de agua y la aparición de humedades, de reparación o renovación de redes de fontanería y saneamiento, y de reparación o reposición de elementos dañados en portales y escaleras, como falsos techos.

La presión incesante de los inquilinos es un ejemplo de resistencia y valentía en un sector cada vez más dehumanizado, el de la vivienda. Su deseo ahora es que la Sareb ayude a Carmen.

