Absuelto de conducción temeraria ya que se debió a una crisis epiléptica

Un automovilista que condujo en sentido contrario por varias calles en pleno centro de Vigo, llegando a causar dos accidentes de tráfico que se saldaron con una mujer herida y hasta cinco vehículos implicados, ha sido absuelto. Lo exculpó primero el Juzgado de lo Penal número 1 y lo ha ratificado la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en la ciudad. ¿La razón? Pues el diagnóstico de epilepsia que tiene el acusado y la posibilidad de que en ese momento estuviese sufriendo una de sus numerosas crisis, que le habrían impedido ser «consciente» de la conducción temeraria que estaba protagonizando.

La absolución inicial fue recurrida por la acusación particular, adhiriéndose la Fiscalía. El conductor dio positivo en THC (el principal compuesto psicoactivo del cannabis) «pese a la enfermedad que padecía y la medicación que tomaba», lo que según el apelante le colocó «voluntariamente» en el estado que presentaba el día del accidente –el 26 de agosto de 2022– cuando circuló en dirección contraria por calles como Ecuador y Vázquez Varela. La acusación tampoco ve acreditado que sufriese un ataque de epilepsia ya que ningún informe médico lo constata.

«Posible y razonable»

Frente a estos alegatos, la Audiencia ratifica la absolución. El diagnóstico de epilepsia y las crisis generalizadas que sufre están documentadas. El automovilista alegó en el juicio que el día de los accidentes se encontró mal al haber sufrido uno de estos ataques. Pese a que no existe una «valoración médica inmediata» que pueda acreditarlo con objetividad clínica, la versión exculpatoria es, dicen los jueces, «posible y razonable». La conducción temeraria, por ello, no sería ni «consciente» ni «voluntaria». Sobre el positivo en THC, no se ha podido confirmar «el nivel de afectación» que esta circunstancia tuvo en la conducción.