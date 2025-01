La Unioeste de Paraná y la UVigo rescatan a la líder indígena Anacaona

Colón y los cronistas de la época la menospreciaron e ignoraron en sus escritos y, durante siglos, el discurso histórico hegemónico europeo y patriarcal contribuyó a invisibilizar el papel de Anacaona frente a los colonizadores españoles. Pero la literatura contemporánea está rescatando la vida de esta cacique indígena que pagó con la horca la defensa de su pueblo. Una tesis cotutelada por la Universidad Estatal de Paraná (Unioeste) y la UVigo analiza las resignificaciones de su figura a través de cuatro novelas históricas y constituye además una contribución al proceso de descolonización.

«Anacaona fue una mujer que participó de nuestra historia, sin embargo, fue apagada. E incluso en nuestro continente es poco conocida. Apenas hay registros sobre ella, pero sí sabemos que existió y que pudo ser ahorcada, probablemente en 1503, porque así lo menciona Bartolomé de las Casas. La tesis no busca encontrar la verdad, porque no sabemos lo que pasó ni quién fue realmente, sino las resignificaciones. La literatura nos abre diferentes posibilidades sobre ella y su vida y hemos descubierto que cada vez lo hace de manera más crítica con la historiografía tradicional hegemónica europea», destaca Tatiane Cristina Becher.

La autora de la tesis Tatiane Cristina Becher y su cotutor de la Unioeste, Gilmei Francisco Fleck. / Cedida

La autora la descubrió a través del profesor Gilmei Francisco Fleck, líder de un grupo especializado en resignificaciones del pasado en América y descolonización y que en 2015 realizó una estancia postdoctoral en la UVigo. «En Brasil no se conoce a Anacaona porque no hay traducciones ni ninguna publicación, pero el personaje me encantó. Y, como él ya había estado en Vigo, realicé una estancia de un año con una beca junto a mi otro cotutor, Burghard Bastrusch», explica.

La figura de la cacique indígena sí es reconocida en República Dominicana y Haití. En la isla rebautizada en 1492 como «La Española» vivía el pueblo taíno hasta que sufrió un auténtico genocidio a manos de los colonizadores. Los escritos y archivos históricos, que Becher también consultó para su tesis, ignoran a Anacaona, pero sí hablan sobre su marido, el poderoso cacique Caonabo, a quien el mismo Colón tilda de muy peligroso. E incluso obvian que fue ella la que asumió el liderazgo tras su muerte.

En las crónicas de Cristóbal Colón y Pedro Mártir de Anglería apenas se encuentran algunas líneas para referirse a su sabiduría y belleza, «nada más». Y solo Bartolomé de las Casas relata la masacre de Juaragua, la comunidad de Anacaona, durante la que fueron asesinados todos los caciques indígenas.

Portada del libro de Jordi Díaz Rojas. / FDV

«El gobernador Nicolás de Ovando los engañó y, tras encerrarlos en una casa de paja, dio la orden para que los quemasen vivos. Fue un episodio muy violento en el que los soldados mataron a niños y pasaron por la espada a mujeres, incluso embarazadas. Y después a Anacaona la ahorcaron delante de su pueblo como mensaje. A pesar de que el propio Bartolomé cuenta cómo ella intentaba mantener relaciones de paz y pagar los tributos», relata Becher.

Para analizar cómo la literatura contemporánea recupera a Anacaona, la autora estudió cuatro novelas históricas, la más antigua publicada en 1860 y las otras tres, entre 1994y 2017. Más allá de estos títulos, Becher solo ha encontrado algunos otros también recientes de literatura infantil y juvenil.

Respecto a los incluidos en la tesis, solo ‘Flor de oro. Anacaona, reina de Jaragua’,escrito por el español Francisco José Orellana en el siglo XIX, construye su figura «de manera acrítica» con la colonización y la describe como «amiga» de los españoles que acaba traicionando a su marido y a su pueblo.

Portada de la única novela sobre Anacaona escrita por una mujer y en inglés, el de la autora haitiana-estadounidense Edwidge Danticat. / FDV

Una ideología totalmente opuesta a la de las otras tres novelas, que subrayan su «resiliencia» frente al colonizador: ‘Anacaona y Las Tormentas’, de Luis Darío Bernal Pinilla; ‘Golden Flower’, de la escritora haitana-estadounidense Edwidge Danticat; y ‘La última princesa del Caribe’, de Jordi Díez Rojas.

«Hay dos construcciones contrapuestas. Las novelas actuales valoran su rol en nuestra historia y son críticas con la colonización. Al tener tan pocas informaciones, hubo mucha creación y diferentes ideologizaciones sobre ella, tal y como explica la estudiosa Catharina Vallejo. En República Dominicana incluso hay estatuas de Colón en las que figura como alguien que está de acuerdo. Pero hoy en día las novelas relatan cómo sufrió hasta su muerte», comenta.

«También hay una diferencia entre los autores, que hablan mucho de su belleza y de su cuerpo, y la única autora. Danticat no habla de esto, la aborda de manera menos mitificada y su novela es la única escrita en primera persona», destaca.

Becher incluye en su tesis una hipótesis sobre el ocultamiento de la historia de la cacique taína por parte de los cronistas de la época: «Había una mujer con poder, la reina Isabel, y como los Reyes Católicos financiaban las expediciones quizá no querían contar que estaban matando mujeres y que ahorcaron a esta líder porque suponía un problema para ellos».

La autora, que tiene una maestría en Letras y una licenciatura en Portugués-Inglés, defenderá su tesis por videoconferencia desde la Unioeste en febrero. Prevé publicarla también como libro. Y, si finalmente decide, continuar con un postdoctorado será vinculado a la figura de Anacaona.

Mientras tanto, continúa trabajando como profesora en Espanglesas, la academia de idiomas que dirige con otra socia. «El inglés tiene mucho público y el español también es muy demandado en Brasil por motivos de negocios y viajes». De su estancia en Vigo, entre los veranos de 2023 y 2024, guarda muy buenos recuerdos: «Me gusta muchísimo. Dejé una parte de mi corazón ahí. Casi me quedo, pero es difícil estar lejos de la familia».

«Hemos sufrido mucho con el apagamiento cultural»

La tesis de Tatiane Cristina Becher se enmarca en los estudios coloniales que contribuyen a situar a los pueblos y culturas de América Latina en el lugar que les corresponde. «Por acá tenemos un gran problema de disminuirnos y creer que somos subalternos, tercer mundo. Hay un síndrome de inferioridad que es resultado de ese proceso colonial. Quedan resquicios, lo que llamamos colonialidad, que sitúa a otras culturas y sociedades como superiores. Y estas investigaciones nos permiten conocer a personajes como Anacaona y la cultura indígena. Buscan que valoremos más lo nuestro», defiende.

La autora cita la reivindicación de la identidad portorriqueña que supone el último álbum de Bad Bunny para hablar del «apagamiento cultural» impuesto durante siglos desde EE UU y Europa. No se trata de juzgar el pasado desde una perspectiva actual, sino de contar la historia y de dar voz a todos los protagonistas.

«Cuando estuve ahí, sentí mucha receptividad hacia mi tesis, pero creo que todavía hay cierta resistencia a admitir este apagamiento y todo lo que pasó con la colonización. Amé Galicia y fui muy bien tratada, aunque también escuché prejuicios que creo que son una reminiscencia de eso».

