Más de 12.000 ciudadanos revivieron el año pasado la batalla de 1719 en O Castro

La musealización de la fortaleza de O Castro, donde se recrea la batalla de la ciudad contra el ejército inglés en 1719, se consolida como uno de los puntos de visita principales de la ciudad, cada vez más turística gracias a la Navidad en los meses más fríos y las playas y su clima en los más cálidos. Según los datos aportados por el Concello, 12.176 personas realizaron este recorrido guiado a lo largo del año pasado, el primero en el que funcionó al completo: fue inaugurado en mayo de 2023 y se retomó en septiembre. Es, de hecho, la actividad más exitosa de las programadas por el gobierno local en torno al patrimonio histórico de la urbe olívica.

En 2024, la red de equipamientos de este tipo sumó más de 26.100 visitas. A las 12.176 de la fortaleza, se suman 7.278 del yacimiento arqueológico de O Castro, 4.690 del Centro de Interpretación do Mundo Romano e Villae Romana de Toralla y 2.000 de los conciertos de pequeño formato en Villa Solita, celebrados en julio y agosto. «O Castro, las murallas, Villa Solita y la actuación en la Finca Mirambell nos ayudan a conocer nuestra historia y mostrársela a nuestros visitantes», destaca el alcalde, Abel Caballero, sobre un programa que permite a los participantes entrar en contacto con los episodios vividos por este territorio desde hace 2.300 años hasta la época moderna.

Cobran especial relevancia los datos de visitas de la musealización de la fortaleza por tratarse de una actividad nueva, impulsada por el Concello olívico con fondos de la Unión Europea concedidos por el Gobierno de España. Destacan desde el Ayuntamiento que ya es «un dos principais atractivos para os turistas nacionais que visitan Vigo». «Para a cidadanía viguesa, ten sido todo un descubrimento», subrayan. La musealización de esta zona de la fortaleza se inspira en un episodio de la historia de Vigo: la batalla de la ciudad contra el ejército inglés de 1719. En el mes de octubre, una flota inglesa de 5.000 hombres y 40 navíos ocupó la urbe y sus dos fortalezas y saqueó el territorio. En los túneles, se resguardaron de los bombardeos los heridos y unos 800 soldados y paisanos.

Aumento con respecto al año anterior

En 2023, según los datos del Concello, visitaron estos equipamientos vinculados con el pasado de la ciudad 18.803 personas, «o que supón un ascenso do público interesado no patrimonio histórico moi significativo». «Demostra que esta aposta do Concello por poñer en valor recursos culturais vinculados á historia da cidade teñen un retorno evidente por parte da cidadanía, non só viguesa, senón tamén a través dos visitantes que, anualmente, chegan á nosa cidade en maior número, sobre todo, no verán e no Nadal», anota el Ayuntamiento.

Añaden desde el gobierno local que, «como exemplo de aceptación do traballo desenvolvido polo Concello, actividades para familias como a busca dos edificios perdidos ou a visita combinada xacemento-fortaleza teñen unha gran demanda». Ofrece más información en sus webs y el 010.

Suscríbete para seguir leyendo