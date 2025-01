Retratos augustos: Juanjo Figueroa

Músico, hostelero y formador, cumple 27 años en 2025 en la música con grupos como Marabú, Jinghangman, Brett Shop, Boys y Bafana Bafana, además de un dueto con Tony Lomba en tributo a la música ligera. En el ámbito hostelero, es copropietario del Lume de Carozo y ha gestionado locales como El Cantamañanas y Sinatra. Como formador del Instituto Galego do Viño, impartió clases de sumillería en varias escuelas de España, siendo actualmente codirector del curso de Sumiller de la Universidad de la Rioja. Entre el vino y la música, ha logrado convertir dos grandes pasiones en un modo de vida.

Otro premio de fotografía para Ramón Vaquero

¿Cuántos años hace que doy cuenta en esta sección de los premios que a lo largo de los años ha ido recibiendo el fotógrafo vigués Ramón Vaquero? Hace unos días recibió el Gold Award en los Tokyo International Foto Awards con una colección de tres imágenes de la modelo negra Ndeye Goulo en el apartado de Publicidad. Le recuerdo en 2014 como ganador del Graphis de Oro Publicidad en New York, en 2016 en Japón y otros en 2019 y 2021 por no hablar de premios en Suecia, Inglaterra, España... Imposible reseñarlos todos, igual que no hablo de las portadas que ha hecho en revistas. Fotógrafo profesional en Vigo desde los años 90, desde su estudio trabaja en imagen publicitaria, social, industrial, retrato, belleza y reportaje. Los Tokyo Awards, que le han dado el último y no solo, son unos premios que quieren reconocer y exponer el talento de fotógrafos del mundo y presentarlos a la comunidad creativa de Tokyio. Hasta allí llega la luz de Vaquero.

40 años en el ejercicio del Derecho ¡qué rápido pasó!

Pero, ¿cómo es posible que haya pasado tanto tiempo tan rápido? Leo que a mi Villafáfila, María Jesús, le va a dar el Colegio de Abogados la Insignia de Oro porque cumple 40 años de ejercicio en la ciudad. Tendré que quedar con ella para que me invite a un buen champán, aunque en realidad también puedo hacerlo con Rafael de Larriva, «la voz de trueno», que es otro de los «insigniados» por la misma razón junto a otros cuatro: JL Rodríguez Dacal, María Jesús Álvarez Oth, Dominga Castiñeiras y Antonio de Sas. O sea que empezaron en aquellos inolvidables años 80 de tanta agitación en la ciudad y no solo en lo musical sino en lo laboral, feminismo... Desde entonces hasta aquí sabe Dios cuántos casos han enfrentado y cuántas veces con Miss Villafáfila y Larriva he compartido viandas y saciado la sed. y no de justicia.