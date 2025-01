Portugal señala ahora «más factible y realista» el AVE Vigo-Oporto en 2032

El calendario de plazos alrededor del tren rápido entre Vigo y Oporto sigue convertido en un baile de cifras en el que en unos meses puede adelantarse o retrasarse sin que se haya avanzado en ningún trámite. La reunión entre los secretarios de Estado de Transportes de España y Portugal el jueves en Madrid ha vuelto a poner en duda el horizonte anunciado para el estreno de la línea de Alta Velocidad de la Eurorregión. «Nos parece que es mucho más factible y realista la fecha del 2032 que la del 2030», asegura Hugo Espírito Santo a FARO aunque «si el grupo técnico viera una forma de acelerar, nosotros no vamos a decir que no» a ese horizonte anterior.

El secretario de Estado de Infraestructuras de Portugal cree que 2030 es «difícil» ya que a pesar de contar con la legislación más ágil «todos los trámites ambientales, legales y de construcción nunca serían de menos de seis años» para su estreno, explicó. Esta postura fue la que provocó que la propia Unión Europea no incluyera esta línea en la red básica que deberá estar lista al inicio de la próxima década, posponiendo ese límite hasta el 2040.

Preguntado por las conclusiones de la cita del jueves en Madrid, el responsable luso explicó otro cambio de postura respecto a la anunciada por Luís Montenegro en la Cumbre Ibérica, cuando quiso «dejar claro, en el nombre del Gobierno de Portugal, que la prioridad del nuestro es la conexión Lisboa-Vigo» .

Ahora ambos países están «100% comprometidos con la dos líneas», lo que las sitúa en el mismo plano de inversiones pese a las diferencias de características, distancias e inversión. En cualquier caso, Espírito Santo insiste en la «necesidad» de que el Ministerio de Transportes termine de definir todos los estudios en los apenas 25 kilómetros del lado gallego de esta ruta.

En la reunión se les informó que siguen trabajando en licitar los del tramo O Porriño-Tui aunque no hubo ninguna noticia sobre el estudio informativo de la Salida Sur de Vigo, que sigue acumulando demora. Aún así, ambos equipos quedaron emplazados a una nueva reunión este mes para definir la ubicación del nuevo puente sobre el Miño.

Por su parte, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, asegura que una de las principales conclusiones de la reunión del pasado jueves con su homólogo portugués y demás representantes de ambos países sobre la conexión en tren de alta velocidad entre Vigo y Oporto es que los dos territorios están «plenamente alineados para llegar juntos a la frontera», pero, en sus declaraciones, remitidas por escrito, no concreta fechas.

«Cuando el trazado de Portugal llegue a la frontera con España, España estará ya esperando con su trazado terminado», comenta al respecto de «uno de los temas importantes para España, como lo es también la conexión de Madrid con Lisboa». «Nuestros estudios informativos siguen avanzando y estamos pendientes de sacar de manera inmediata el que nos queda, que es el de Porriño en su conexión con la frontera», añade el número dos de Óscar Puente.

Caballero denuncia «interferencias del PP» y Calvo pide que «se tome a Galicia en serio»

En la política gallega, se ha generado un torrente de reacciones al respecto. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, lamentó que, en la reunión, «non se avanzou absolutamente nada» sobre esta conexión, la conocida como salida sur: «Tal e como están os prazos, non imos ter este tren dispoñible nin en 2030 nin en 2032, máis ben será en 2034 ou máis tarde e, polo tanto, o que lle pedimos é que se tomen a Galicia en serio e que tamén nos trasladen dunha vez a información que nos falta. Seguimos sen ter o Plan Director do Corredor Atlántico».

En cambio, el alcalde, Abel Caballero, subrayó que «el Gobierno de España le reiteró al de Portugal que España está dispuesta y preparada» para que la conexión, una «absoluta prioridad», esté lista «en el año 2030». «Lo cierto es que el gobierno de Portugal no lo asume. Sabemos que está habiendo interferencias del Partido Popular de España, que le está diciendo al gobierno de Portugal que no priorice el Oporto-Vigo y lo retrase», sentenció.

El BNG reclamó «pasos concretos para facer realidade a saída sur no ano 2030». Urge «fixar prazos e recursos diante da preocupación xerada pola falla de avances e concrecións durante a reunión». «É un mal síntoma que nesa xuntanza de alto nivel entre secretarios de Estado de Transportes, que se produce despois da cimeira de Faro na que Pedro Sánchez afirmou que a prioridade do seu executivo era a conexión entre Madrid e Lisboa, non se teña pasado de boas palabras e declaracións xenéricas», lamentó el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, que avanzó «novas iniciativas no Congreso da man do deputado e portavoz nacionalista, Néstor Rego», para que el Ejecutivo central «pase das palabras aos feitos».

El PP de Vigo criticó que «nada ha cambiado» con respecto a la salida sur y recordó el «retraso sustancial» que acumula el estudio informativo: «Caballero tiene tan claro que no va a estar en 2030 que ya prepara el terreno para tener a alguien a quien acusar».

