Piden que la nueva empresa estatal promocione el suelo de la Sareb «de principio a fin»

Que el acceso a un hogar en Vigo no sea un lujo. Es el deseo que tiene el sector local de ladrillo desde hace mucho tiempo. Y considera que la creación de una empresa pública para la gestión de viviendas y suelos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) puede ser un buen camino para empezar a lograrlo, pero pone matices para que funcione y aporta más ideas para alcanzar este ansiado objetivo. Como publicó FARO, el también conocido como banco malo traspasaría a esta empresa pública de vivienda un conjunto de en torno a 80 activos, entre pisos, casas y terrenos.

Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin), considera que la medida tomada por el Gobierno central llega tarde, puesto que «los activos buenos de la Sareb ya se han colocado». «No tiene demasiado suelo interesante en Vigo ni en el resto de las principales ciudades de España. En todo caso, ojalá les salga bien», añade antes de indicar que, para su buen funcionamiento, esta empresa debería encargarse de promocionar los suelos «de principio a fin». «Y, si no, sacarlo como suelo público, que sea para productores privados o cooperativas», expone.

Garrido considera que, para facilitar el acceso a una vivienda en la ciudad, debería haber «ayudas directas a los compradores y ayudas fiscales a las operaciones destinadas a opciones de protección, tanto en venta como en alquiler». Destaca que el escenario podrá mejorar con la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral, cuya aprobación estaba prevista ya para finales de 2024, el plan de vivienda de la Xunta o la ampliación de Navia por parte del gobierno gallego. «Si hay colaboración entre Concello y Xunta, se pueden hacer cosas», abunda.

El presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, defiende que «todos los activos» del banco malo «deben pasar a coste cero a Galicia para que los gestione la sociedad de vivienda pública de la Xunta de Galicia creada en enero y se crea un parque social de viviendas». «El Parlamento gallego acordó [en abril de 2023] por unanimidad solicitar a la Sareb esta misma demanda. O tenemos las transferencias transferidas o no las tenemos. O respetamos el Estatuto de Autonomía o no lo respetamos. Lo que no podemos hacer ahora es crear 20 empresas públicas para el mismo objetivo», argumenta.

Benito Iglesias destaca que la Xunta de Galicia y, sobre todo, los ayuntamientos, «saben cuáles son las prioridades en la creación de ese parque social de vivienda». «No podemos perder más tiempo, ya hemos perdido muchísimo», lamenta, a la vez que critica que la Sareb, desde su creación en 2012, «ha dado pérdidas de miles de millones de euros, con una deuda acumulada que va a revertir sí o sí nuevamente a cuenta de los ciudadanos»: «No vamos a pagar dos veces por lo que ya hemos pagado en el año 2012, limpiando los balances de las entidades financieras rescatadas».

El Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño aplaude la creación de esta empresa estatal, pero deja claro que «debe ser totalmente pública, no como sucedió con la propia Sareb». Creen que lo ideal sería que este trabajo se realizase desde los gobiernos autonómicos, pero advierten que no estaría asegurado que las encabezadas por el PP cumpliesen la ley estatal. «Empresa estatal, sí, pero para rehabilitar, para ser pública 100% y para hacer cumplir la ley a las autonomías», indica.

