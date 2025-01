Bembrive lanza un SOS para intentar frenar ante Transportes la nueva A-52

Vecinos y vecinas de la Entidad Local Menor de Bembrive mantuvieron esta semana una reunión informativa para analizar el proyecto de la nueva A-52, que enlazará Vigo y O Porriño en sustitución de la actual A-55, e informar a los residentes en la parroquia viguesa sobre el mismo, con la finalidad de sumar fuerzas y evitar que Bembrive «rompa» debido a la construcción de otra nueva infraestructura, además de la PO-010.

El movimiento vecinal «Bembrive en pé» lanzó un SOS a través de las redes sociales solicitando la ayuda de abogados, biólogos, ingenieros y también ecologistas, así como profesionales de cualquier otra disciplina que puedan contribuir con sus conocimientos a la causa, para evitar que la parroquia «se parta en dous» y poder elaborar una alegación con solidez para presentarla ante el Ministerio de Transportes antes del próximo 30 de enero y así lograr frenar el inicio de la nueva infraestructura proyectada en la zona.

«Perdemos fauna, flora, casas, verbenas, andainas, risas cos amigos preto das castineiras, camiñar para ir comprar o pan… Bembrive e Mos estamos moi afectados. O futuro non pide máis infraestruturas, o futuro non é a viaxe continua dun lado para outro coma ratos. O futuro é a conciliación familiar, teletraballo, xornadas máis curtas, vidas con máis calidade, disfrutar da comunidade, da veciñanza e da natureza que nos dará futuro. Non queremos marchar a buscar nada fóra, temos todo aquí!», argumentaron desde el colectivo, que también considera que el nuevo vial proyectado no solo repercute sobre su parroquia concreta, sino que afecta «a todos os vigueses. Volveremos atopar sinestrialidade continua, peaxes eternas e pérdida do noso patrimonio. O futuro de Vigo non é negro, é verde!», defendieron.