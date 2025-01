Alarma en las joyerías viguesas: dos robos consumados y otro frustrado en solo una semana

Dos robos consumados y un tercero frustrado, todo ello en solo una semana, han puesto en alerta a las joyerías viguesas y han motivado la apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional. No es para menos. Y es que dos de estos establecimientos acaban de ser víctimas de asaltos cometidos con un idéntico «modus operandi», el conocido como el «tirón de manta». En ambos casos un individuo joven de aproximadamente 30 años, moreno y al que en uno de los casos se le vieron tatuajes en la zona del cuello y en una mano entró en las joyerías simulando ser un cliente y pidiendo ver alhajas como cadenas y cordones de oro. Cuando se las estaban mostrando, en apenas segundos cogió de forma violenta la manta expositora con todas las joyas y se dio a la fuga. La cuestión no es baladí. Aunque no trascendió el valor de las piezas sustraídas en estos negocios, fuentes del sector consultadas señalan que el valor de los artículos que tienen en cada manta de estas características suele estar entre los 30.000 y los 50.000 euros.

El primer robo ocurrió el pasado viernes 10 de enero en una joyería de A Pedra, el segundo el lunes de esta semana en otra ubicada en un centro comercial de Coia y ayer mismo por la mañana un individuo con las mismas características físicas entró en un establecimiento en Teis, pero los responsables, ya en alerta por el aviso que se ha dado a todas las joyerías de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra, no le mostraron ninguna de las valiosas piezas como les pidió el hombre, evitando así ser asaltados.

Antonio Penín: "Estamos preocupados"

«En los dos robos han usado el mismo método, el del tirón, y evidentemente estamos preocupados. Hemos avisado a todas las joyerías de Vigo y de otras zonas de la provincia para que tengan la descripción de esta persona y estén alerta», afirmaba ayer Antonio Penín, presidente de la Asociación de Joyeros y Relojeros de la provincia de Pontevedra, que indicó que los hechos ya han sido denunciados ante la Policía Nacional que, agregó, ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la autoría y localizar las valiosas piezas sustraídas.

Aunque en los robos que se investigan a las joyerías solo entró un individuo, lo habitual es que estos ladrones no actúen en solitario. Tienen compinches que se encargan de otras tareas como hacer funciones de vigilancia o esperar en un vehículo para asegurar la fuga. Estas bandas hacen un reconocimiento previo de las joyerías para comprobar las medidas de seguridad –evitan las que cuentan con servicio de vigilancia privada–, el valor de las piezas que tienen expuestas o la facilidad para escapar. Y suelen interesarse, como de hecho ha ocurrido en Vigo, por los cordones de oro y de mayor pureza.

Una operación que esclareció robos en Portugal

Estos robos se producen apenas semanas después de una importante operación de la Guardia Civil, que desarticuló un grupo criminal formado por individuos italianos y albaneses responsable de cometer al menos 23 atracos en joyerías ubicadas en el norte de Portugal desde hace 15 años, algunos de gran violencia. Tenían compinches en Vigo y en localidades del entorno que les facilitaban apoyo logístico buscándoles viviendas y vehículos. El modo de actuar de esta organización es totalmente distinto a los que ahora están robando en joyerías de la ciudad olívica.

Suscríbete para seguir leyendo